Boxe: Marvin Ghilarducci c’è, esordio vincente agli Europei

Marvin Ghilarducci fa il suo esordio con successo agli Europei di boxe in corso di svolgimento a Sofia, Bulgaria. Nella categoria fino a 85 kg (che, purtroppo, non è olimpica), arriva la vittoria netta, per verdetto unanime dei giudici, sull’israeliano Jonatan Barashi, anche se i due davvero se le danno in maniera non indifferente almeno per un paio di round. Sfida bulgara al prossimo turno per lui: si tratta di Semion Boldriev.

Nel giro di un minuto si capiscono due cose: la prima è che i due hanno poche intenzioni di risparmiarsi, la seconda è che in questo caso il centro del ring vuol dire, banalmente, che entrambi cercano di far valere il loro stile aggressivo. Con il tempo è Gihilarducci a riuscire a esporsi di più con le proprie combinazioni, anche se questo lo espone a un paio di richiami da parte arbitrale. Non tali, comunque, da impedire un palese quintuplo 10-9.

Barashi cerca di mettere in piedi qualcosa di maggiormente dignitoso all’inizio del secondo round, incontrando però un Ghilarducci per buona misura resistente. Nel secondo minuto cambia un po’ la dinamica, nel senso che l’israeliano riesce a essere più preciso e l’italiano si fa un po’ meno incisivo, scivolando anche sul tappeto in un’occasione (niente che, comunque, causi conteggio). Si tratta di una vera lotta selvaggia, in cui i due si sfiancano a vicenda. Quattro giudici su cinque preferiscono ancora Ghilarducci.

La terza ripresa cala d’intensità, ed è anche in parte comprensibile visto che i due hanno faticato tantissimo nei sei minuti iniziali, senza mai risparmiarsi. La situazione permette a Ghilarducci di mantenere un buon controllo sulla situazione anche se Barashi qualche colpo lo mette a segno. Nulla, però, in grado di cambiare il corso degli eventi, che va a favore del tricolore. In ogni caso è vittoria per l’azzurro, che la ottiene con tre 30-27 e un 29-28.