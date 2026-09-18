Boxe, Marvin Ghilarducci avanza agli Europei: quarti di finale senza combattere

Marvin Ghilarducci ha usufruito del forfait del bulgaro Semion Boldirev e si è qualificato ai quarti di finale degli Europei 2026 di boxe, in corso di svolgimento sul ring della Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). Il pugile italiano, che ieri aveva regolato l’israeliano Jonatan Barashi con verdetto unanime (5-0), ha superato il turno per walkover e si è così proiettato verso il terzo turno del tabellone della categoria di peso fino a 85 kg (non olimpica).

Il 20enne toscano, dotato di colpi interessanti in termini di potenza, non ha dovuto fronteggiare il temibile padrone di casa e ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il croato Antonio Grabic e il ceco Daniel Komarek, in programma nell’odierna sessione serale: in caso di affermazione nel match previsto nella sessione serale di lunedì 21 settembre, l’azzurro entrerebbe in zona medaglie.

Nella giornata odierna vedremo all’opera altri due azzurri nella rassegna continentale che si è aperta nella giornata di ieri, entrambi impegnati nei sedicesimi di finale: Giuseppe Canonico contro l’israeliano Rahal tra i 60 kg e Giacomo Giannotti contro l’armeno Sahakyan tra i 65 kg.