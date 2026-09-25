Boxe, la Russia fa man bassa di ori nelle finali degli Europei

Sul ring della Asics Arena di Sòfia (Bulgaria) si sono conclusi gli Europei 2026 di boxe, con la disputa delle ultime finali che hanno assegnato le medaglie d’oro. L’unico split decision sul fronte maschile si è materializzato tra i pesi supermassimi (+90 kg), dove il russo David Surov ha avuto la meglio sull’inglese Damar Thomas per 3-2.

Gli altri tre ori di giornata per la Russia a livello maschile portano la firma di Viacheslav Rogozin (55 kg, contro l’inglese Abndul Burton), Sergei Koldekov (70 kg, contro l’azero Nabi Isgandarov) e Cheerav Ashalev (80 kg, contro il serbo Rastko Simic), mentre Ismail Mutsolgov ha perso contro l’azero Saidjamshid Jafavor (75 kg).

Il turco Emrah Yasar ha festeggiato tra i massimi (90 kg, contro lo spagnolo Enmanuel Reyes Pla) e il bulgaro Radoslav Rosenov ha prevalso tra i 60 kg contro l’ucraino Aider Abduraimov. Due ori per la Turchia tra le donne con Hatice Akbas (5-0 tra le 51 kg contro la spagnola Laura Fuertes) e Busenaz Surmeneli (5-0 tra le 70 kg contro l’inglese Chantelle Reid), mentre l’altra anatolica Busra Isildar si è inchinata con verdetto unanime al cospetto dell’irlandese Aoife Orourke tra le 76 kg.

La Russia ha festeggiato tra le 65 kg per merito di Azaliia Amineva (5-0 contro l’ungherese Luca Hamori, due ori per la Serbia grazie a Sara Cirkovic (3-2 contro la finlandese Pihla Kaivo tra le 54 kg) e Kristina Kuluhova (4-1 contro la francese Sthelyne Grosy tra le 60 kg).