Boxe, Jonathan Kogasso supera Ramirez con verdetto unanime e conquista la corona internazionale WBC dei pesi bridger

Il Titolo Internazionale WBC pesi Bridger, che era vacante, viene conquistato dall’italiano Jonathan Kogasso, che supera l’argentino Kevin Ramirez a Sassari nella sfida organizzata dal Team Magnesi – A&B Events: vittoria ai punti per il pugile azzurro, che si impone con verdetto unanime al termine dei 10 round previsti. I cartellini dei tre giudici recitano infatti 96-94, 97-93 e 98-92.

Primo round sostanzialmente pari, poi Kogasso si fa preferire nella seconda ripresa. I colpi del pugile azzurro iniziano ad arrivare sempre più precisi, con l’argentino incapace di replicare, e Kogasso comincia ad allungare sui cartellini dei giudici. Ramirez accenna ad una piccola reazione nel quarto round, e si arriva poi a metà incontro con il pugile italiano in vantaggio ed in sostanziale controllo del match.

Nella sesta ripresa l’azzurro si fa ancora preferire per i colpi portati, e lentamente l’argentino comincia a pagare la fatica, subendo sempre di più l’azione dell’italiano, che allunga ancora nel settimo round. Sostanzialmente pari la ripresa numero 8, ma Kogasso è in controllo del match e nel nono round chiude definitivamente l’incontro, presentandosi in vantaggio su tutti i cartellini all’ultima ripresa, al termine della quale Kogasso può festeggiare.