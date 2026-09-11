Boxe, i convocati dell’Italia per gli Europei: Irma Testa guida gli azzurri

Giovanni De Carolis e Clemente Russo, rispettivamente Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana di pugilato, hanno diramato le convocazioni per gli Europei 2026 di boxe, che si disputeranno presso la Asics Arena di Sòfia (Bulgaria) dal 17 al 25 settembre. Per l’occasione sono stati selezionati undici azzurri (sei uomini e cinque donne), che cercheranno di farsi strada nella rassegna continentale, indubbiamente l’evento più importante della stagione per il panorama dilettantistico e che lancia la volata verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Irma Testa sarà la stella della delegazione tricolore: il nostro peso piuma, fresca di medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo, sarà tra le grandi favorite della categoria fino a 57 kg e andrà a caccia del terzo titolo nella manifestazione dopo quelli conquistati nel 2019 e nel 2022. Oltre alla 28enne campana, l’altro faro di riferimento per l’Italia sarà Sirine Charaabi, che punta alle medaglie tra le 54 kg dopo essere salita sul podio agli ultimi Mondiali e aver trionfato ai recenti Giochi del Mediterraneo.

I nomi nuovi del settore femminile saranno Chiara Mosetti (48 kg), Martina Vassallo (51 kg) e Chiara Saraiello (70 kg). Sul fronte maschile si punta in particolar modo su Gabriele Guidi Rontani (70 kg, oro tra i pesi medi a Taranto) e Dean Chime (90 kg), Giuseppe Canonico (60 kg) e Tommaso Sciacca (55 kg) proveranno a farsi strada, Giacomo Giannotti (65 kg) e Marvin Ghilarducci (85 kg) cercheranno di farsi notare. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per gli Europei 2026 di boxe.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI BOXE 2026

UOMINI

Tommaso Sciacca (55 kg)

Giuseppe Canonico (60 kg)

Giacomo Giannotti (65 kg)

Gabriele Guidi Rontani (70 kg)

Marvin Ghilarducci (85 kg)

Dean Chime (90 kg)

DONNE

Chiara Mosetti (48 kg)

Martina Vassallo (51 kg)

Sirine Charaabi (54 kg)

Irma Testa (57 kg)

Chiara Saraiello (70 kg)