Boxe, grande prova per Guidi Rontani: batte il padrone di casa Nedelchev e avanza ai quarti agli Europei

Gabriele Guidi Rontani si qualifica per i quarti di finale degli Europei di boxe in corso di svolgimento a Sofia, in Bulgaria. Il pugile italiano sconfigge il padrone di casa Blagovest Nedelchev negli ottavi della categoria fino a 70 kg ed entra, dunque, nei migliori otto in quello che è il confronto di chiusura del ring B. E, adesso, lo attende uno tra l’irlandese Jon McConnell e il polacco Damian Durkacz.

Si comincia con un Guidi Rontani subito incisivo, totale, in grado di imporre la sua versione del pugilato a un Nedelchev molto poco incisivo e, soprattutto, ben al di sotto delle aspettative possibili in questa fattispecie. Nei fatti, è un round a senso unico con l’italiano che comanda per praticamente tutto il tempo, ed è anche e soprattutto questo a convincere i giudici ad assegnargli un quintuplo 10-9.

Nel secondo round, fondamentalmente, si capisce ancora perché Guidi Rontani sia preferito dai giudici: nettamente più offensivo rispetto a un avversario che fa semplicemente una cosa: aspettare. Nient’altro. Qualche colpo l’italiano lo manda a segno, ci prova anche il bulgaro che però tende più ad aspettarlo e a contrattaccare quanto serve. Una manovra che stavolta convince due giudici, ma che allo stato attuale delle cose già proclama l’azzurro (in rosso) de facto vincitore, visti i tre 20-18 sulle spalle.

Nella terza ripresa Guidi Rontani continua ad allungare il sinistro in cerca di un’apertura, che talvolta trova senza realmente dare il tempo a Nedelchev di organizzare una reazione. Nei fatti, però, è una versione del pugile dello Stivale che pensa soprattutto a navigare su due piani: quello del controllo e quello della possibilità di entrare nella guardia dell’avversario quando questi esce dalla sua zona di confort e cerca di essere più offensivo. Alla fine, in virtù dell’idea di un giudice (quello tedesco), non c’è il verdetto unanime, ma ci sono tre 30-27 e un 29-28 contro un 28-29.