Boxe, Giuseppe Canonico si ferma agli ottavi degli Europei. Bazeyan superiore

Giuseppe Canonico è stato sconfitto agli ottavi di finale degli Europei 2026 di boxe, terminando la propria avventura sul ring della Asics Arena di Sòfia (Bulgaria) ben prima di entrare in zona medaglie. L’azzurro non è riuscito a farsi strada nella categoria fino a 60 kg: dopo l’ottimo esordio contro l’israeliano Rahal (5-0), il 30enne non ha potuto nulla contro il quotato armeno Artur Bazeyan, bronzo nell’ultima rassegna continentale e ai Mondiali IBA dello scorso anno. Il nostro peso leggero ha ceduto con verdetto unanime: 5-0 (tre 30-27, due 29-28).

L’azzurro ha incominciato l’incontro in maniera propositiva, facendosi apprezzare con il jab sinistro nei primi secondi, ma è stato l’armeno a prendere il comando delle operazioni nel resto della prima ripresa, occupando il centro del ring con personalità e pungendo in maniera continua il nostro portacolori con delle interessanti combinazioni al volto e al corpo, che non hanno lasciato respiro all’azzurro.

Bazeyan ha meritato la preferenza da parte di tutti i giudici e ha poi insistito nella propria azione durante il secondo round, facendosi apprezzare con dei ganci destri e nel corpo a corpo. Canonico ha provato a reagire, ma ha faticato a sgusciare dalle maglie dell’armeno ed è stato messo alle corde in più frangenti. Dopo i primi sei minuti di combattimento i cartellini erano appannaggio del favorito della vigilia, che ha poi chiuso i conti in proprio favore.

Nel pomeriggio odierno saliranno sul ring anche Marvin Ghilarducci contro il croato Gabric e Gabriele Guidi Rontani contro l’irlandese McConnell, impegnativi nei rispettivi quarti di finale delle categorie di peso fino a 85 kg e 70 kg. Sono ammesse ai quarti di finale Chiara Mosetti (contro la polacca Krysztoforska, tra le 48 kg) e Sirine Charaabi (contro la russa Kool, tra le 54 kg).