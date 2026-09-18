Boxe, Giuseppe Canonico apre gli Europei con una netta vittoria su Rahal

Giuseppe Canonico esordisce con una vittoria agli Europei di boxe in corso di svolgimento a Sofia, capitale della Bulgaria. Sconfitto senza nessun reale tipo di problema (verdetto unanime dei giudici) l’israeliano Abdallah Rahal nel debutto della categoria fino a 60 kg: il suo prossimo avversario è uno tra il greco Georgios Pleas e l’armeno Artur Bazeyan. Appuntamento alla sessione diurna del 21 settembre.

Quello che comincia è un Canonico che prova in maniera abbastanza costante a entrare nella guardia di Rahal, e che prova a toglierlo dal centro del ring. Molto maggiore l’incisività da parte del pugile italiano, ogni tanto quello israeliano cerca di andare per qualche combinazione di contrattacco, ma è decisamente troppo poco: a fine round i cinque giudici sono tutti per Canonico.

Nella seconda ripresa il controllo di Canonico resta evidente, con Rahal che qualche trucco tenta anche di metterlo in piedi in ogni caso. E, anzi, a metà round è anche particolarmente aggressivo e tenta di mettere alle corde l’italiano, che però riesce facilmente a sfuggire all’avversario e a riprendere a colpire con buona precisione. Il combattimento, comunque, prosegue senza che per Canonico vi siano particolari problemi: altri quattro 10-9 e de facto la vittoria è già assicurata.

A questo punto per l’azzurro (che però in azzurro non è nella fattispecie, essendo nell’angolo rosso) la questione è solo di controllare, impedendo a Rahal di trovare la giusta distanza. In effetti Canonico resta sempre particolarmente lontano, mentre l’israeliano di colpi a vuoto ne manda parecchi, trovando l’aria e non il corpo. Il verdetto dice che ci sono quattro 30-27 e un 29-28.