Boxe, Giacomo Giannotti saluta gli Europei all’esordio

Giacomo Giannotti è stato sconfitto dall’armeno Artur Sahakyan ai sedicesimi di finale degli Europei 2026 di boxe, perdendo per split decision (4-1: tre 30-27, un 29-28, un 27-30) sul ring della Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). Il pugile italiano sperava di farsi strada nella rassegna continentale e cercava di distinguere nella categoria fino a 65 kg, ma il nostro peso superleggero ha dovuto fare i conti con un avversario particolarmente arcigno e temibile, che si è fatto apprezzare maggiormente e che è riuscito ad avere la meglio con merito.

La contesa si è nei fatti decisa nei primi due round: il 25enne ha combattuto a testa bassa, ha provato a prendere l’iniziativa e si è messo in mostra con dei colpi di ottima fattura, a tratti più precisi rispetto a quelli firmati dall’avversario. A fare la differenza sono state l’insistenza e la continuità dell’azione di Sahakyan, molto meno potente e anche meno preciso, ma più costante nell’arco dei tre minuti della ripresa d’apertura e poi premiato oltremodo (e in maniera anche contestabile) per quanto visto nella seconda frazione.

Soltanto un giudice ha preferito lo stile di Giacomo Giannotti, mentre gli altri quattro sono stati concordi nel premiare l’atleta di una scuola dell’Est sempre molto apprezzata in campo internazionale e hanno indirizzato il confronto. Giannotti non ha potuto fare molto nell’ultimo round, visto che per rimontare avrebbe dovuto mandare al tappeto l’avversario o sperare in un warning.