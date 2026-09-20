Boxe, esordio sul velluto per Sirine Charaabi agli Europei e pass per i quarti

Quarti di finale prenotati per Sirine Charaabi agli Europei di boxe in corso di svolgimento a Sofia, in Bulgaria. Nella categoria fino a 54 kg è nettamente suo il combattimento contro la portoghese Sofia Resende, ed ai quarti se la dovrà vedere con la russa Anastasia Kool, il che accadrà nella sessione diurna di mercoledì 23.

Primo round nel quale Charaabi, oltre a cercare di far valere le proprie doti dalla corta distanza, è anche abbastanza cauta, anche perché Resende dimostra di avere i numeri per rispondere presente in più di un’occasione. Certo è che le combinazioni che la lusitana cerca di mettere a segno finiscono abbastanza spesso fuori giri: una questione importante quando si tratta di dover andare a giudicare la ripresa, in cui l’italiana si prende cinque 10-9 dai giudici.

Nella seconda ripresa si conferma la precisione di Charaabi quando riesce a colpire con il destro, mentre Resende cerca ancora di fare quel che può in situazioni che potremmo chiamare di contrattacco. Nulla, però, che preoccupi l’italiana, spesso in grado di far mancare all’avversaria la distanza giusta anche se questo la porta, in certi casi, a essere un po’ passiva. Combatte comunque di strategia, guadagnandosi di nuovo il favore dei giudici e la vittoria de facto.

Nel terzo round, infine, la situazione è tutta sotto controllo per l’italiana, che non ha davvero bisogno di forzare niente, ma solo di controllare e continuare a mandare segnali convincenti a chiunque si trovi nei suoi dintorni a Sofia. Per lei un esordio sostanzialmente comodo, senza rischi in attesa di ostacoli più probanti. Alla fine dei conti ci sono cinque 30-27.