Boxe: Cristian Zara, è sfida a Salvatore Contino per la difesa dell’Europeo dei gallo

Sarà derby tra Cristian Zara e Salvatore Contino per il titolo europeo dei pesi gallo il prossimo 18 settembre a Carbonia, e più precisamente alla Grande Miniera di Serbariu. Di fatto, si passa da un confronto tutto italiano a un altro confronto tutto italiano dal momento che Zara aveva conquistato il titolo sconfiggendo Vincenzo Picardi nel 2025.

Sono, loro, due pugili piuttosto diversi, sia per età che per modo di combattere. Il ventottenne Zara ha caratteristiche per le quali sa come comportarsi soprattutto quando deve comprendere che distanza ci dev’essere tra lui e il dirimpettaio, mentre il trentaseienne Contino, una volpe dei ring italiani, ha un pugilato più offensivo, più teso a trovare la distanza ravvicinata rispetto al suo avversario.

Zara vanta in carriera un record di 17-2, avendo perso gli unici due suoi combattimenti in carriera contro il già citato Picardi, mentre Contino ha vissuto davvero una specie di seconda giovinezza con la rapida ascesa fino al titolo tricolore. Per lui record di 11-1, unica sconfitta contro Mauro Forte per il titolo EBU Silver il 6 dicembre 2025 al PalaTiziano di Roma.

I pronostici si possono definire abbastanza tranquillamente a favore di Zara, che è nel pieno della propria traiettoria agonistica e potrebbe benissimo pensare di puntare anche oltre il titolo continentale, qualora ne arrivasse una chance. Contino, ad ogni modo, è avversario preparato, esperto, capace di gestire le emozioni. E la sua tattica sarà di cercare di non dare particolari spazi a Zara, il quale ha comunque imparato a cercare di imporre il proprio stile pugilistico, senza doversi per forza adattare a quello altrui.