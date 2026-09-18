Boxe: Cristian Zara batte Salvatore Contino e si conferma Campione d’Europa dei pesi gallo

Cristian Zara si conferma Campione d’Europa dei pesi gallo. A Carbonia, il ventottenne sardo batte Salvatore Contino, trentaseienne siciliano che fa base a Roma, per KOT alla nona ripresa. Non si è trattato per entrambi, forse, del miglior match della carriera, ma la conclusione si è rivelata quasi improvvisa e, alla fine dei conti, confermativa del pronostico che circolava alla vigilia.

Di fatto, Zara decide di combattere in modalità guardia destra, pur non avendo la caratteristica di essere mancino. Questo fa sì che il combattimento risulti decisamente connotato da due particolari chiavi, quella per cui Contino si ritrova a cozzare contro il jab destro del campione in carica e quella per cui lo stesso jab sinistro di Zara sia un problema non risolvibile dallo sfidante.

All’improvviso, nella nona ripresa, accade quello che era forse comunque inevitabile in termini di potenziale vittoria ai punti del sardo. Zara, sostanzialmente, anticipa di suo il verdetto: un montante dopo l’altro, è lui a mandare al tappeto Contino, che si rialza, ma abbastanza intontito da far sì che il combattimento venga interrotto pochi secondi dopo, con lui ormai alle corde e ancora riempito di montanti.

Restano dunque 19 i Campioni d’Europa italiani nei pesi gallo, e diventa sempre più chiara la possibilità che Zara si guadagni anche qualche chance anche fuori dal discorso continentale. Al momento, del resto, è nella fase migliore della carriera e può legittimamente pensare oltre il continente. Intanto si gode il suo momento in questo che è un evento inserito all’interno delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana.