Boxe, Clemente Russo: “Sarà un match vero e non un’esibizione”

Clemente Russo, in una conferenza stampa online, ha parlato del suo ritorno sul ring a 44 anni, con tanto di esordio da professionista, spiegando i motivi che lo hanno spinto a rimettersi in gioco nel match del 21 novembre contro Momo Elmaghraby, il campione italiano in carica dei pesi mediomassimi.

L’incontro sarà nella categoria -93 kg, quindi Russo, secondo quanto affermato, dovrà perderne 6 prima di disputare il match: “Non mi mancano i soldi o la popolarità, sono stato uno che ha sempre guardato a non diventare come quegli ex atleti che sbracano, ci tengo al fisico e voglio mangiare bene e fare una vita sana“.

Da dilettante Russo ha vinto due argenti olimpici e due titoli iridati, ma ora combatterà da professionista: “Sarà un match vero e non un’esibizione. Mi sarebbe piaciuto di più affrontare Kogasso e sarebbe stato più difficile, ma so che ha rifiutato e non ha voluto affrontare il match“.

L’incontro si disputerà a Milano: “Sono contento già adesso, perché mi sto mettendo in gioco per mantenermi in forma: ritornare a fare la vita da atleta è già una vittoria, se vinco ovviamente sarò contentissimo. Tutti verranno per vedere me, che vinca o che perda“.