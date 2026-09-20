Boxe: Chiara Saraiello eliminata all’esordio agli Europei

Finisce agli ottavi il percorso di Chiara Saraiello nella categoria fino a 70 kg degli Europei di boxe in corso di svolgimento a Sofia, Bulgaria. L’italiana, di fatto, non riesce ad avere via di fuga contro la russa Nadezhda Golubeva, interrompendo pertanto il proprio viaggio nella capitale bulgara anzitempo.

Sono tanti gli incitamenti nei confronti di Saraiello dall’angolo già nel primo minuto del round iniziale, seppur sia lei a dover continuamente respingere le iniziative dalla corta distanza di Golubeva, sulla cui precisione e foga si può avere qualche questione in determinati casi. Il canovaccio di questi tre minuti è per buona misura questo, con l’italiana in situazione spesso passiva che poi è causa del quintuplo 9-10 a suo sfavore.

Inizio di secondo round più convincente per l’italiana, che il suo lo fa per mandare a segno più colpi e contrastare le iniziative dell’avversaria. Che, però, a metà round una combinazione efficace la trova, abbastanza perché Saraiello venga contata in piedi. Un dettaglio, questo, che ha contorni decisivi per il combattimento, dal momento che compaiono tutti 8-10.

A questo punto la terza ripresa si fa sostanzialmente priva di un reale riscontro legato alla tensione del risultato, per quanto Saraiello continui a cercare vanamente qualcosa nel tentativo di trovare un qualsiasi varco definibile come tale. Finisce con due 26-30 e tre 25-30.