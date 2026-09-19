Boxe, Chiara Mosetti firma la magia agli Europei: batte la campionessa Sweeney (contata) e avanza

Chiara Mosetti ha firmato una magia agli Europei 2026 di boxe, sconfiggendo l’irlandese Shannon Sweeney agli ottavi di finale nella categoria fino a 48 kg (non olimpica). L’azzurra si è imposta per split decision (4-1: un 30-27, tre 29-28, un 28-29), eliminando la Campionessa d’Europa in carica tra le 50 kg.

Colpaccio di spessore tecnico da parte della classe 1997, che ha prevalso in rimonta grazie a un pugilato più ficcante, più propositivo e caratterizzato da colpi di ottima fattura. All’orizzonte l’impegnativo quarto di finale contro la polacca Angelika Krysztoforska, da vincere per meritarsi l’ingresso in zona medaglia e la semifinale contro chi avrà la meglio nel confronto tra la spagnola Marta Lopez Del Arbol e la russa Iulia Chumgalakova.

La nostra portacolori ha subito la maggiore precisione e la continuità dell’azione dell’irlandese nei primi tre minuti del combattimento, durante i quali ha dovuto un po’ rincorrere la rivale per cercare di trovare spazio ed è finita sotto di misura in quattro cartellini. In avvio della seconda ripresa, l’azzurra si è resa protagonista di una splendida combinazione e, con un fulmineo montante sinistro, ha colpito in pieno volto l’avversaria, portando l’arbitro a contare l’irlandese fino al cinque. Mosetti ha colpito a ripetizione con il gancio destro e si è fatta apprezzare in maniera nitida.

La nostra portacolori ha preso fiducia e ha capito di poter fare la differenza nei due minuti successivi, insistendo nella propria azione con dei buoni colpi di incontro. Mosetti era in vantaggio per 20-18 secondo una giudice e gli altri quattro riscontri erano in perfetta parità (19-19), dunque tutto si è deciso nell’ultima ripresa. Chiara Mosetti non si è tirata indietro e ha ingaggiato un ruvido corpo a corpo con Sweeney, poi dalla distanza ha piazzato dei colpi rimarchevoli, tra cui un splendido montante sinistro sul gong che ha probabilmente fatto la differenza.