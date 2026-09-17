Boxe, avvio autoritario di Gabriele Guidi Rontani agli Europei: travolto Benny

Gabriele Guidi Rontani supera con successo il combattimento d’esordio agli Europei di boxe in corso di svolgimento a Sofia, Bulgaria, nella categoria fino a 70 kg. Netta la sua vittoria, per verdetto unanime dei giudici, contro l’israeliano Tomer Benny, dimostratosi inferiore di almeno una, se non due categorie rispetto al pugile tricolore. Prossimo avversario il bulgaro Blagovest Nedelchev.

Il primo round comincia, per buona misura, con i due che si studiano lungo tutta la prima metà dello stesso, restando spesso al centro del ring. Qualche colpo prova ad assestarlo Guidi Rontani, più visibili sono gli allunghi di Benny, negli ultimi secondi l’italiano prova un paio di combinazioni ed in effetti il fatto di aver avuto più precisione lo premia per tutti i giudici.

Guidi Rontani, nella seconda ripresa, si mostra chiaramente con più fiducia, e Benny evidentemente non ha preso benissimo la situazione dei primi tre minuti. L’israeliano cerca di buttarsi all’attacco, ma lo fa in maniera scoordinata; più ragionato è il discorso pugilistico che porta sul ring l’italiano, che ora controlla ora colpisce, mantiene sempre una buona distanza e conquista anche questo secondo round per tutti i giudici.

A questo punto il terzo round è più che altro una questione di controllo, di pura necessità di non fare niente di sbagliato da parte di Guidi Rontani, che deve solo aspettare per vedersi proclamato vincitore. Nondimeno, si tiene spesso piuttosto lontano da Benny, giusto per evitare qualsiasi rischio, e nelle rare volte in cui i due sono abbastanza vicini ribadisce comunque la propria superiorità. I cartellini: un 30-26 e quattro 30-27.