Boxe: assegnate le prime medaglie d’oro agli Europei. Spicca Lisa O’Rourke

Si sono disputate oggi alcune delle finali degli Europei di boxe in corso di svolgimento a Sofia, con tante situazioni di particolare rilievo che si sono verificate sui ring continentali nella prima delle due giornate dedicate agli ultimi atti in quel della capitale bulgara. Andiamo a ripercorrere i fatti odierni.

Innanzitutto, finale dei 48 kg femminili con un confronto che già solo per le nazionalità non può non significare tanto. La russa Iuliia Chumgalakova vince per verdetto unanime sull’ucraina Hanna Okhota, in questo caso con quintuplo 30-27. Non va ugualmente alla connazionale Anastasiia Demurchian, battuta negli 80 kg in modo chiaro, per 4-1 (verdetto non unanime, ma due 30-27, due 29-28 e un 28-29) contro l’irlandese Lisa O’Rourke, già campionessa mondiale nel 2022.

Il terzo confronto femminile è quello che vede la turca Havvanur Kethuda superare negli 80+ kg la russa Kseniia Olifrienko, ed anche se il verdetto è 3-2 in realtà il combattimento è già in cassaforte per la vincitrice già nel secondo round. Passando in campo maschile, l’azero Subhan Mamedov domina (4-1) nei 50 kg sul russo Bair Batlaev.

Nei 65 kg, invece, la vittoria dell’ucraino Elvin Aliyev arriva prima del limite sul francese Hugo Grau, a causa dell’interruzione del combattimento disposta dall’arbitro già nel primo round a causa di una ferita all’occhio subita dal transalpino. Negli 85 kg, infine, il russo Dmitrii Karmanov s’impone con verdetto unanime sul francese Junior Tadah.