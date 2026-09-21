Bovo colpisce ancora: l’AN Brescia centra lo Stage Group di Champions. I leoni sono pronti a stupire

L’AN Brescia non smette di stupire, chiude il girone B dei preliminari di Champions League al primo posto e centra, a vele spiegate, il pass per lo Stage Group del massimo torneo continentale per club confermando così il valore di uno squadra ormai stabilmente nei vertici del panorama internazionale.

Sandro Bovo si conferma uno dei migliori tecnici in circolazione e confeziona l’ennesimo capolavoro della sua carriera; la nota probabilmente più bella per il tecnico ligure è che un gruppo profondamente rinnovato dall’ultima sessione di mercato vanta ancora notevoli margini di crescita.

La sua squadra ha già evidenziato un ottimo livello di intesa tra giocatori vecchi e nuovi e ha assimilato la caratteristica principale di quella che dovrà essere la sua identità: la voglia di lottare su ogni pallone dal primo all’ultimo secondo della singola partita. I leoni entrano in acqua senza timori reverenziali di sorta, pronti ad imporre il proprio gioco contro l’avversario di turno.

L’AN Brescia riparte da principi tattici inderogabili: straordinaria intensità agonistica, difesa forte, capacità di recuperare rapidamente il pallone e catapultarsi in contropiede verso la porta avversaria. La compagine lombarda può contare sulla crescita esponenziale di Del Basso ai due metri, sulla consacrazione come giocatore completo di Filippo Ferrero, sulla maturazione di Mateo Giri e sulle ottime doti realizzative evidenziate dal cannoniere ungherese Oliver Leinweber.