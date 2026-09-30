Bollklubben Häcken-Juventus oggi, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 30 settembre (ore 18:45), la Juventus affronta il Bollklubben Häcken nel match valido per la seconda giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile. Sul rettangolo verde della Nordic Wellness Arena di Göteborg (Svezia), le bianconere andranno a caccia di un riscatto.

L’avventura europea della squadra allenata da Isaac Guerrero non è iniziata all’Allianz Stadium di Torino come si sperava: sconfitta per 2-1 contro il Benfica. Una serata complicata per le bianconere, che hanno trovato soltanto nel finale la rete che ha riaperto la partita, firmata dal nuovo acquisto Alba Redondo. Una reazione tardiva.

Contro la compagine svedese servirà un approccio alla partita aggressivo fin da subito, non subendo la fisicità della formazione rivale e cercando di imporre il proprio tasso tecnico con personalità. Sarà questo il principale obiettivo della Vecchia Signora, per conquistare così il successo.

La partita tra BK Häcken FF e Juventus, valida per la seconda giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 30 settembre (ore 18:45) alla Nordic Wellness Arena di Göteborg (Svezia). Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BOLLKLUBBEN HÄCHEN-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 30 settembre

18:45 Bollklubben Häcken vs Juventus alla Nordic Wellness Arena di Göteborg (Svezia)

PROGRAMMA BOLLKLUBBEN HÄCKEN-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport