BMW PGA Championship, tutto pronto per tornare a Wentworth. Manassero e Molinari tra i protagonisti

Settimana calda, anzi caldissima quella che si appresta a vivere il Dp World Tour. Come di consueto, infatti, il maggiore circuito golfistico europeo si sposta in Inghilterra per il BMW PGA Championship a Wentworth, storico percorso del Sud Yorkshire che ospita il torneo ormai ininterrottamente dal 1984. A presenziare sui prestigiosi fairway saranno molti tra i più importanti golfisti che orbitano nell’ellittica del Dp World. A partire da Rory McIlroy, ovviamente, che qui ha vinto nel 2014 con un colpo di vantaggio su Shane Lowry, anche quest’ultimo presente questa settimana (e anche lui vincitore qui nel 2022), passando per Patrick Reed, Matt Fitzpatrick, Jon Rahm, Brooks Koepka e Justin Rose.

Il week end di golf porterà con sè anche una buona dose di azzurri. I più emozionati, sul tee della 1, saranno sicuramente Matteo Manassero e Francesco Molinari. Il veronese, nl 2013, si impose proprio su questo campo alla 4a buca di spareggio contro Marc Warren e Simon Khan in quella che diventerà per il classe ’93, la vittoria più importante in carriera (rimane tutt’ora il giocatore più giovane ad aver vinto tale torneo). Il torinese, invece, vincitore pochi anni dopo il connazionale nel 2018 con 2 colpi di vantaggio su McIlroy, giungerà qui con alle spalle una top 5 e una top 10 stagionali.

Insieme ai due former champion ci saranno anche Filippo Celli, Renato Paratore, Gregorio De Leo, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi e Francesco Laporta. Ottima occasione per De Leo, dunque, per confermare il proprio stato di forma dopo il giro in -7 di giornata di domenica scorsa all’iris Open che lo ha catapultato al 5° posto a pari merito, posizione che è valsa al biellese classe ’00 la seconda top 5 stagionale.

Il BMW PGA Championship mette in palio 9 milioni di dollari e 8.000 punti Race to Dubai.