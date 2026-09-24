BJK Cup, Italia-Cina 0-1: pesante sconfitta per Elisabetta Cocciaretto con Zhang

Si fa decisamente in salita il cammino dell’Italia alle finali della Billie Jean King Cup. La squadra azzurra è sotto 1-0 nella sfida dei quarti di finale contro la Cina, dopo che Elisabetta Cocciaretto è stata sconfitta nettamente da Shuai Zhang con il punteggio di 6-0 6-2 in appena un’ora di gioco. L’Italia è ora con le spalle al muro e deve assolutamente vincere il prossimo singolare e poi successivamente anche il doppio. A breve scenderà in campo Jasmine Paolini, che affronterà Qinwen Zheng.

Un match disastroso da parte di Cocciaretto, che ha commesso ben otto doppi falli, vincendo appena il 26% dei punti quando ha servito la seconda. Cocciaretto poi non ha sfruttato nemmeno una delle sei palle break avute a disposizione, confermando davvero una prestazione negativa per la marchigiana.

Il primo set è un incubo per Cocciaretto. L’azzurra perde subito il servizio nel secondo game con Zhang che comanda lo scambio e chiude con il rovescio a campo aperto. Nel quarto gioco altre due palle break in favore della cinese ed arriva l’ennesimo errore della marchigiana. Cocciaretto si porta sul 15-40 nel quinto game, ma non riesce proprio a sbloccare lo zero, con Zhang che recupera e tiene il servizio. Nel game successivo altro break da parte della cinese, che si prende il primo set in appena ventisei minuti.

Finalmente ad inizio secondo set Cocciaretto riesce ad interrompere la striscia di game consecutivi di Zhang, conquistando il suo primo game del match per l’1-1. Purtroppo nel quarto game arrivano altre due palle break in favore della cinese e la seconda è quella decisiva con il dritto vincente dell’asiatica. L’occasione per rientrare nel match arriva per Cocciaretto nel settimo game, con l’azzurra che si porta sullo 0-40, ma manca addirittura quattro palle del controbreak. Zhang strappa ancora la battuta all’azzurra e chiude sul 6-2, regalando il primo punto alla Cina.