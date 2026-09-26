BJK Cup, Garbin punta su Tyra Grant! Le scelte per Italia-Ucraina

La tensione cresce con il trascorrere dei minuti, si avvicina l’inizio ufficiale del sfida Italia-Ucraina, incontro valevole per la seconda semifinale della Final Eight di Billie Jean King Cup. La squadra vincitrice affronterà la Cechia nella finale di domani. Nella formazione azzurra ci sarà una grande novità.

Il capitano Tathiana Garbin, complici anche le non perfette condizioni fisiche di Elisabetta Cocciaretto, nettamente sconfitta nel match di esordio, ha infatti deciso di lanciare nel primo singolare la giovanissima Tyra Grant, al debutto ufficiale nella prestigiosa competizione.

La giovanissima azzurra, classe 2008, a partire dalle ore 11:00, sfiderà la più esperta ucraina Anhelina Kalinina, numero 47 del ranking WTA nel primo singolare dell’incontro. Il match assume una valenza fondamentale perché Grant, non avendo nulla da perdere, può viaggiare sulle ali dell’entusiasmo e regalare alla sua squadra il primo fondamentale punto.

A seguire, nella sfida che mette faccia a faccia le numero uno delle due formazioni, Jasmine Paolini, affronterà Elina Svitolina, numero sette del mondo che nei diversi precedenti ha spesso messo in difficoltà la toscana. In caso di parità, dopo venti minuti dalla fine del secondo singolare, ci sarà il doppio. Sara Errani e Jasmine Paolini sfideranno Anhelina Kalinina e Lyudmyla Kichenoch nella partita decisiva.