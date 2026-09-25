BJK Cup, é l’ora di Tyra Grant? Cocciaretto non al meglio, Garbin può calare il giovane asso

Cambiamenti in vista della sfida contro l’Ucraina? L’Italia ha conquistato ieri l’accesso alla semifinale della Billie Jean King Cup 2026. Nella più importante competizione a squadre del tennis femminile, le azzurre hanno risposto presente, imponendosi per 2-1 sulla Cina.

Una vittoria nella quale Jasmine Paolini ha recitato il ruolo della primattrice, conquistando una pregevole vittoria contro Zheng Qinwen e completando poi l’opera insieme alla compagna di sempre in doppio, Sara Errani, nel confronto con la coppia cinese formata da Hanyu Guo e Xinyu Jiang.

In vista della sfida contro l’Ucraina, priva della numero 10 del mondo Marta Kostyuk, ci si interroga sull’eventuale impiego di Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, ieri, è stata nettamente sconfitta da Shuai Zhang (6-0, 6-2), palesando una condizione non ottimale.

Non è un mistero, infatti, che Cocciaretto sia alle prese con alcune problematiche al ginocchio. Non a caso, l’azzurra si è sottoposta anche a degli accertamenti al JMedical di Torino per fare luce sulla situazione.

Per questa ragione, la capitana Tathiana Garbin potrebbe puntare sulla giovane Tyra Caterina Grant. La classe 2008 è il prospetto più interessante del tennis femminile italiano e, in questa stagione, si è messa particolarmente in evidenza, entrando nella top 200 del ranking WTA, superando le qualificazioni a Wimbledon e riuscendo a vincere anche il primo turno ai Championships.

Una giocatrice dalle grandi potenzialità che, forte della sfrontatezza che la contraddistingue, potrebbe rappresentare l’asso nella manica di Garbin.