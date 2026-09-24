BJK Cup 2026, Ucraina in semifinale a Shenzhen! Doppio decisivo contro il Belgio

Sfida molto tirata alla Shenzhen Arena, teatro delle Finali della Billie Jean King Cup 2026. La Final Eight prosegue e il verdetto è arrivato anche dal quarto di finale che metteva di fronte Ucraina e Belgio.

Alla fine, i pronostici sono stati rispettati e l’Ucraina ha prevalso, anche se l’andamento della sfida è stato in parte diverso dalle aspettative. Il confronto, infatti, si è deciso nel doppio, dopo che i due match di singolare si erano conclusi sull’1-1.

La formazione ucraina, priva di Marta Kostyuk per infortunio, ha puntato su Anhelina Kalinina come numero due della squadra. La giocatrice ha risposto positivamente, imponendosi in tre set sulla numero 474 del mondo, Jana Otzipka, con il punteggio di 6-7 (6), 6-1, 6-1.

A tradire le attese è stata invece la giocatrice più qualificata del lotto, la numero 7 del mondo Elina Svitolina. L’ucraina si è infatti dovuta arrendere alla sorprendente Greet Minnen, numero 217 del ranking mondiale, vittoriosa con il punteggio di 6-7 (5), 6-4, 6-4 dopo 2 ore e 47 minuti di gioco.

È stato quindi il doppio a scrivere la parola fine sulla sfida. Il duo formato da Anhelina Kalinina e Lyudmyla Kichenok ha avuto la meglio su Magali Kempen e Lara Salden, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-3.

L’Ucraina vola così in semifinale, in attesa di conoscere l’avversaria che uscirà dal confronto tra Italia e Cina.