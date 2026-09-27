BJK Cup 2026, trionfa la Cechia a Shenzhen! Decisivi i due singolari

La Cechia torna sul tetto del mondo. A Shenzhen, in Cina, la selezione ceca ha conquistato la Billie Jean King Cup per la dodicesima volta (considerando quando si chiamava Fed Cup) nella propria storia, superando l’Ucraina con un perentorio 2-0 nella finale. Un successo maturato già al termine dei due singolari, senza la necessità di ricorrere al doppio decisivo, e che riporta la squadra ceca sul gradino più alto del podio per la prima volta dal 2018.

Ad aprire la sfida è stata Karolina Muchova, numero 8 del ranking mondiale, chiamata ad affrontare Anhelina Kalinina. La ceca ha impresso immediatamente un ritmo superiore allo scambio, prendendo il controllo del match fin dalle prime fasi. Muchova ha sfruttato con continuità le occasioni concesse dall’avversaria, riuscendo a strapparle il servizio per quattro volte nel corso dell’incontro. Un dominio certificato anche dall’assenza di palle break concesse: Kalinina non è mai riuscita a mettere realmente in discussione i turni di battuta della ceca.

Il 6-2, 6-3 finale, maturato in poco più di un’ora, ha così consegnato alla Cechia il primo punto della finale e messo sulle spalle di Linda Noskova la responsabilità di chiudere immediatamente i conti.

La numero 6 del mondo non si è fatta sfuggire l’occasione. Opposta a Elina Svitolina, numero 7 del ranking, Noskova ha condotto con autorità il primo set, imponendo il proprio tennis e portandosi rapidamente avanti nel punteggio. La sfida si è però complicata nel secondo parziale, quando Svitolina ha alzato il livello della propria resistenza e ha trascinato l’incontro fino al tie-break.

È stato proprio il gioco decisivo a determinare l’assegnazione del titolo. Noskova ha mantenuto la lucidità nei momenti chiave e ha chiuso sul 7-5, completando il 6-3, 7-6 (5) e regalando alla Cechia il punto della vittoria.

Sotto la guida della capitana Barbora Strycova, la nazionale ceca torna dunque a conquistare la Billie Jean King Cup dopo sette anni, consolidando il proprio posto nella storia della competizione. Con dodici titoli, la Cechia si conferma infatti la seconda nazione più vincente di sempre, alle spalle degli Stati Uniti.

Per l’Ucraina resta invece la delusione di una finale persa dopo un percorso capace di riportarla fino all’atto conclusivo del torneo. In semifinale, la squadra ucraina aveva infatti eliminato le campionesse in carica dell’Italia, prima di arrendersi alla superiorità della Cechia nell’ultimo atto di Shenzhen.