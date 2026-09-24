BJK Cup 2026, Tathiana Garbin punta su Cocciaretto e Paolini contro la Cina

Bisognerà attendere più del previsto per assistere alla sfida dei quarti di finale della Final Eight di Billie Jean King Cup 2026 tra Italia e Cina. A Shenzhen, dove sono in corso gli incontri che definiranno le squadre qualificate alle semifinali, il confronto tra Ucraina e Belgio si sta infatti prolungando oltre la durata prevista.

Azzurre e cinesi saranno quindi costrette ad attendere l’esito della sfida in programma alla Shenzhen Arena. Un incrocio tutt’altro che semplice per la compagine tricolore, che ha conquistato le ultime due edizioni della manifestazione.

Le ragazze capitanate da Tathiana Garbin non arrivano all’appuntamento nel migliore stato di forma, anche a causa di una serie di infortuni. Il riferimento è a Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, che, alle prese rispettivamente con problemi al ginocchio e al piede, hanno faticato a trovare la migliore condizione nel corso di questo 2026.

Garbin ha comunque deciso di puntare su entrambe per i due singolari in programma contro le padrone di casa. Cocciaretto sarà dunque opposta a Shuai Zhang, mentre Paolini se la vedrà con la “rediviva” Qinwen Zheng, tornata a esprimersi su livelli decisamente più elevati dopo un periodo complicato, segnato dall’infortunio e dalla successiva operazione al gomito del braccio destro.

Qualora fosse il doppio a decidere le sorti della sfida, tornerà in campo la coppia formata da Sara Errani e Paolini, medaglia d’oro olimpica a Parigi, che affronterà Hanyu Guo e Shuai Zhang.

PROGRAMMA ITALIA-CINA BJK CUP 2026

Non prima delle ore 11.00 Italia-Cina (Quarti di finale) era il programma originario, ma visto il protrarsi di Belgio-Ucraina, l’orario di inizio slitterà in maniera più o meno significativa.

Elisabetta Cocciaretto vs Shuai Zhang – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Jasmine Paolini vs Qinwen Zheng – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire (soltanto in caso di 1-1)

Sara Errani/Jasmine Paolini vs Hanyu Guo/Shuai Zhang – Diretta tv su SuperTennis HD