Billie Jean King Cup 2026, l’Italia abdica: Jasmine Paolini cede nettamente a Svitolina

Dopo tre finali consecutive, questa volta l’Italia si ferma nelle semifinali della Billie Jean King Cup 2026. Non riesce l’impresa alle azzurre, che perdono per 2-0 contro l’Ucraina. Dopo la sconfitta di Tyra Caterina Grant, è arrivata anche quella di Jasmine Paolini, che ha ceduto nettamente ad Elina Svitolina in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Le ucraine affronteranno in finale la Cechia.

Numeri purtroppo disastrosi per Paolini al servizio, che ha vinto appena il 41% dei punti quando ha servito la prima, contro l’81% di Svitolina. Sono state ben sette le palle break concesse dall’azzurra, mentre solo una quella dell’ucraina.

Inizio di partita da incubo per Jasmine, che subisce il break a zero in apertura. Nel terzo game Svitolina si procura un’altra palla break e purtroppo arriva l’errore a rete dell’azzurra. Nel game successivo finalmente Paolini si sblocca e riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio. Nel settimo gioco Paolini va ancora sotto sullo 0-40 e alla terza palla break Svitolina riesce a strappare ancora il sevizio all’italiana. Il primo set va in mano all’ucraina per 6-2.

Purtroppo il copione della partita non cambia assolutamente. Svitolina continua a dominare ed ottiene il break nel primo e nel terzo game, scappando sul 3-0. Paolini non riesce davvero mai a reagire, con Svitolina che non trema nel momento di chiudere e si prende anche il secondo set per 6-2, regalando così la finale alla sua Ucraina.