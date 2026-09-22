Billie Jean King Cup 2026: Cechia in semifinale con le vittorie di Bouzkova e Noskova

La Cechia, grande favorita per nomi in campo dell’edizione 2026 di Billie Jean King Cup, è la prima semifinalista dell’edizione che sta prendendo le mosse a Shenzhen. Battuta già nei due singolari una comunque molto orgogliosa Gran Bretagna, in grado di rendere realmente complessa la vita al team ceco che, per quest’oggi, ha tenuto a riposo Karolina Muchova (o meglio, era comunque a disposizione per il doppio).

Marie Bouzkova-Sonay Kartal 7-6(2) 4-6 6-4

Che Kartal voglia dar fondo a tutti i propri trucchi e al suo tennis non sempre prevedibile lo si vede fin dall’inizio, anzi dal break a 15 che la porta sul 2-0. Si deve impegnare parecchio Bouzkova per riuscire pressoché subito nel controbreak e poi per evitare due palle dell’1-3. Qualche difficoltà in più al servizio ce l’ha la ceca, che però non deve più fronteggiare momenti critici (a parte un 15-30 sul 4-5), e riesce così ad approdare al tie-break per poi dominarlo.

Kartal riparte subito forte, piazza subito il break nel secondo set, ha anche una palla dello 0-3 e, in un secondo momento, riesce anche a sventare una chance di 3-3 per Bouzkova. Ci sono anche due set point proprio sul servizio della ceca, ma a risultare utile alla fine è quello che vale il 6-4, il terzo. Poi la grande occasione la britannica l’ha nel terzo parziale, quando va avanti 1-2 e servizio. Di lì in poi, però, Bouzkova vince quattro giochi consecutivi e va molto vicina a chiudere subito. Sul 5-2, però, Kartal tiene dopo aver annullato tre match point. Non solo: rientra nel match con il servizio strappato a 15, ma, dopo tre ore, cede battuta e match a zero.

Linda Noskova-Katie Boulter 6-2 7-6(3)

Due set, questo è vero, ma non per forza il compito di Noskova è più facile rispetto a Bouzkova. O meglio, solo il primo set va via spedito, con due game abbastanza lunghi caratterizzati da altrettanti break della campionessa di Wimbledon e il successivo 6-2 alla terza opportunità. Nel secondo parziale scorre via, invece, per larga misura tranquillo per metà e combattuto per l’altra, con anche due chance di 5-4 per la ceca che Boulter annulla risalendo da 15-40. Il tie-break, però, lo domina Noskova per il definitivo 2-0 ceco: ora Kazakistan o Spagna.