Biathlon, si assegnano i Mondiali 2031. Sfida nordica fra Östersund e Kontiolahti

Nella giornata di venerdì 18 settembre, durante il proprio congresso di Berchtesgaden (Germania), l’International Biathlon Union (IBU) sceglierà la località deputata a ospitare i Mondiali di biathlon del 2031, ossia quelli che apriranno il prossimo ciclo olimpico, destinato a culminare con i Giochi dello Utah 2034. Sono solo due gli impianti in corsa per ottenere l’evento iridato.

C’è già una certezza, si andrà nel Nord Europa. Difatti le candidate sono Östersund (Svezia) e Kontiolahti (Finlandia). Dunque si tratta di due contesti ben conosciuti da atleti e tecnici, poiché sono soliti ospitare tappe di Coppa del Mondo, peraltro ricoprendo spesso e volentieri il ruolo di ouverture. Qualunque sarà la prescelta, l’Ibu andrà sul sicuro, in quanto si parla di macchine organizzative ben rodate.

Östersund concorre per ottenere il quarto Mondiale della sua storia dopo quelli del 1970, del 2008 e del 2019. Per quanto riguarda Kontiolahti, l’ambizione è di ottenere la manifestazione iridata per la terza volta dopo il 1999 e il 2015. Impossibile indicare una favorita. Di sicuro, optare per l’una o l’altra location comporterà affrontare piste totalmente diverse. Più scorrevoli quelle svedesi, durissime quelle finlandesi. Ça va sans dire, i delegati non sceglieranno su questa base, ma la loro decisione avrà pesanti conseguenze sui connotati dell’evento stesso.

I Mondiali del 2027 si terranno a Otepää, in Estonia. Già assegnati da tempo anche quelli del 2028, a Hochfilzen (Austria) e quelli del 2029, a Oslo-Holmenkollen (Norvegia). Stiamo vivendo una fase con una serie di manifestazioni iridate assegnate a località inconsuete quali Lenzerheide 2024 e, appunto, Otepää. Viceversa, dal 2028 si aprirà un periodo caratterizzato dalle “classiche”. Si proseguirà verosimilmente su questa falsariga, poiché per il 2032 si vocifera di una candidatura di Ruhpolding, che sarebbe difficile da battere. Dopodiché, prima o poi, anche Anterselva tornerà a farsi avanti…