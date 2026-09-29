Bezzecchi lancia la sfida in Giappone: “Motegi è una pista che mi piace molto”

Dopo un periodo complicato, Marco Bezzecchi è chiamato a dare una risposta importante in occasione del prossimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il Gran Premio del Giappone rappresenta infatti un’opportunità per lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime gare e provare a recuperare terreno nella corsa al titolo.

La stagione del pilota italiano aveva preso una direzione decisamente positiva nella prima parte del campionato, ma alcuni episodi hanno progressivamente ridotto il suo margine in classifica. Tra gli ultimi, particolarmente pesante è stato lo zero rimediato a Misano, con la caduta arrivata già nel corso del primo giro in un week end in cui il romagnolo era stato constantemente il più veloce.

Il risultato ha permesso al compagno di squadra Jorge Martin di aumentare il proprio vantaggio. Bezzecchi si presenta quindi a Motegi con 42 punti da recuperare nei confronti del campione del mondo 2024, reduce da un weekend in Austria nel quale è riuscito a essere più veloce del compagno di box, senza contare anche l’ascesa di Marc Marquez con la Ducati.

Ora il pilota italiano vuole voltare pagina e la tappa nipponica potrebbe offrirgli l’occasione per farlo. Bezzecchi conosce bene il circuito di Motegi e guarda con fiducia al prossimo fine settimana, anche grazie al sostegno del pubblico.

“Sarà molto bello andare in Giappone, non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi. Motegi è una pista che mi piace molto, dove lo scorso anno siamo andati abbastanza bene. Il nostro obiettivo è fare un buon weekend e continuare con il lavoro che stiamo facendo“, ha dichiarato il pilota dell’Aprilia (fonte: sito ufficiale della casa di Noale).