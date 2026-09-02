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Berrettini-Navone oggi in tv, US Open 2026: orario, programma, streaming
Il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile del torneo degli US Open 2026 di tennis opporrà l’azzurro Matteo Berrettini all’argentino Mariano Navone: sarà la quarta sfida tra i due sul circuito maggiore, con l’italiano in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti.
Il match sarà il quarto a partire dalle ore 17.00 italiane sul Court 12: l’ultimo precedente, giocato quest’anno, ha visto il successo dell’argentino nel Masters 1000 del Canada per 6-3 6-7 6-3, mentre Berrettini ha vinto a Montecarlo 2025 ed a Marrakech 2024.
La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini agli US Open sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis+, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.
CALENDARIO US OPEN 2026
Mercoledì 2 settembre
Court 12 – Dalle ore 17.00 italiane
Diane Parry (Francia)-Sorana Cirstea (Romania, 16)
A seguire
Tomas Martin Etcheverry (Argentina, 27)-Jacob Fearnley (Gran Bretagna)
Non prima delle ore 20.00 italiane
Zizou Bergs (Belgio, 31)-Carlos Taberner (Spagna) riprende da 6-3 3-6 6-2 2-1
A seguire
Matteo Berrettini (Italia)-Mariano Navone (Argentina) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254
PROGRAMMA US OPEN 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254.
Diretta streaming: SuperTennis+, Sky Go, NOW.
Diretta live testuale: OA Sport.