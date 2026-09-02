Berrettini-Navone oggi in tv, US Open 2026: orario, programma, streaming

Il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile del torneo degli US Open 2026 di tennis opporrà l’azzurro Matteo Berrettini all’argentino Mariano Navone: sarà la quarta sfida tra i due sul circuito maggiore, con l’italiano in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti.

Il match sarà il quarto a partire dalle ore 17.00 italiane sul Court 12: l’ultimo precedente, giocato quest’anno, ha visto il successo dell’argentino nel Masters 1000 del Canada per 6-3 6-7 6-3, mentre Berrettini ha vinto a Montecarlo 2025 ed a Marrakech 2024.

La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini agli US Open sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis+, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO US OPEN 2026

Mercoledì 2 settembre

Court 12 – Dalle ore 17.00 italiane

Diane Parry (Francia)-Sorana Cirstea (Romania, 16)

A seguire

Tomas Martin Etcheverry (Argentina, 27)-Jacob Fearnley (Gran Bretagna)

Non prima delle ore 20.00 italiane

Zizou Bergs (Belgio, 31)-Carlos Taberner (Spagna) riprende da 6-3 3-6 6-2 2-1

A seguire

Matteo Berrettini (Italia)-Mariano Navone (Argentina) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254

PROGRAMMA US OPEN 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254.

Diretta streaming: SuperTennis+, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.