Berrettini-Davidovich Fokina, ATP Tokyo 2026: orario, tv, programma, streaming

Ritorno in campo per Matteo Berrettini in quel di Tokyo. Ed il confronto ha decisi motivi di interesse, innanzitutto perché Alejandro Davidovich Fokina non lo affrontava da quattro anni, poi perché lo spagnolo arriva dalla vittoria dell’ATP 250 di Chengdu e infine perché i due precedenti tra questi giocatori sono particolari.

Nel 2021, infatti, Berrettini era al rientro e al primo match sul rosso in quel di Montecarlo: venne sorpreso dall’iberico che vinse per 7-5 6-3. Successivamente, agli ottavi degli US Open 2022, fu vera battaglia sul Louis Armstrong Stadium, con il romano che riuscì a imporsi in cinque set. Adesso in palio c’è, se tutto andrà secondo i piani, un appuntamento con Rafael Jodar, che ormai può definirsi in lotta per le ATP Finals. Berrettini, invece, vuole riprendersi un po’ di fortuna che a Tokyo in questi anni non è che abbia avuto.

Il match tra Matteo Berrettini si giocherà domani come quinto match dalle ore 4:00 sul Kinoshita Group Show Court. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203), a seconda delle scelte di programmazione di Sky, e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA, ATP TOKYO 2026

Giovedì 1° ottobre

Kinoshita Group Show Court

Ore 4:00 Darderi (ITA)-Ruud (NOR) [6]

Rune (DEN)-Jacquet (FRA) [SE]

NP Ore 7:00 Lehecka (CZE)-Bergs (BEL) – si riprende dal 6-3 Lehecka

Shapovalov (CAN)-Shimabukuro (JPN) [WC]

Davidovich Fokina (ESP)-Berrettini (ITA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport