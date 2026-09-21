Belgio-Cechia 3-1, Europei volley: Reggers e un muro invalicabile valgono i quarti

Il Belgio è la settima squadra a staccare il biglietto per i quarti di finale degli Europei di volley maschile. Alla Palavela di Torino la formazione belga supera in rimonta la Cechia per 3-1 (20-25, 26-24, 25-14, 25-15), cambiando completamente volto dopo un primo set dominato dagli avversari. Decisivo il secondo parziale, strappato sul filo di lana prima di una seconda parte di gara senza storia. Sugli scudi Ferre Reggers con 24 punti, ma a fare la differenza sono soprattutto i 15 muri messi a segno dal Belgio.

La Cechia parte fortissimo. Dal 4-8 iniziale continua a spingere, allunga sul 13-16 e poi sul 16-21. L’attacco ceco gira a ritmi impressionanti, con il 78% di efficacia nel parziale, e il 25-20 consegna meritatamente il vantaggio alla squadra ceca. Il Belgio fatica inizialmente a trovare contromisure, ma cambia passo nel secondo set. Dopo essere stato sotto 7-8, passa avanti 16-13 e 21-17. La Cechia non molla, recupera e trascina la frazione ai vantaggi, dove sono i belgi a trovare lo spunto decisivo per il 26-24.

È il momento che cambia completamente l’ottavo di finale. Nel terzo set il Belgio scappa subito sull’8-5, aumenta il margine sul 16-12 e dilaga fino al 21-14. La Cechia precipita al 36% in attacco, mentre il muro belga diventa invalicabile: cinque punti diretti nel parziale e un nettissimo 25-14. Non cambia il copione nel quarto set. Il Belgio parte 8-3, vola sul 16-10 e sul 21-12, togliendo progressivamente ogni speranza alla Cechia. Il 25-15 mette fine all’incontro dopo 104 minuti e spalanca ai belgi le porte dei quarti.

Reggers è il miglior realizzatore con 24 punti, frutto di 18 attacchi, quattro muri e due ace. Sam Deroo aggiunge 17 punti con il 57% offensivo, mentre Seppe Rotty ne firma 10. Dall’altra parte Lukas Vasina e Patrik Indra chiudono entrambi a quota 14, ma la Cechia paga soprattutto i 15 muri subiti e un rendimento offensivo crollato dopo un primo set praticamente perfetto