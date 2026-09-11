Beach volley, gran finale a Cervia: 48 coppie a caccia dei titoli dell’AIBVC Pro Summer Tour

Il Pro Summer Tour 2026 si prepara a incoronare i suoi protagonisti sulla sabbia di Cervia. Dopo un’estate di tornei nelle principali località balneari italiane, il circuito AIBVC arriva all’appuntamento che vale una stagione intera. Sabato 12 e domenica 13 settembre CerviaAmare ospiterà le AIBVC Pro Tour Finals, con 48 coppie complessivamente in gara e una doppia posta in palio: il successo nel torneo conclusivo e i titoli individuali della classifica generale.

Saranno infatti 24 le coppie maschili e altrettante quelle femminili chiamate a confrontarsi nell’ultimo weekend della stagione. Due giorni nei quali ogni risultato potrà modificare anche gli equilibri del ranking, particolarmente incerti alla vigilia dell’appuntamento romagnolo.

Tra gli uomini si riparte dai 630 punti di Gabriele Conti, leader con appena dieci lunghezze di margine su Luca Saravini, secondo a quota 620. Ancora più vicini Francesco Terranova e Marco Magini, appaiati a 615, mentre Mattia Perini ed Enrico Tosin seguono con 610. La graduatoria prosegue con Luca Giardinieri a 530, Alessio Antonelli a 525, Manuele Losi a 505 e Luca Caliri a 490. Numeri che lasciano aperti diversi scenari in vista dell’ultima tappa.

Situazione ancora più serrata nella classifica femminile, dove Aurora Ferrari arriva a Cervia da leader con 735 punti, ma Eleonora Gili è ad appena cinque lunghezze, a quota 730. Jessica Allegretti insegue con 720, mentre Francesca Peretti e Marianna Fiocco condividono la quarta posizione con 710. Più staccate Giulia Rastelli (655), Justine Lorandi e Rebecca Beretta (525), Gaia Arcolini (490) e Cecilia Batori (480). La lotta per il successo assoluto del circuito è dunque destinata ad accompagnare quella per la vittoria delle Finals.

Il quartier generale sarà CerviaAmare, sul Lungomare Gabriele D’Annunzio, con accesso libero per il pubblico. Il primo assaggio arriverà già venerdì 11 settembre: dalle 16 i campi saranno disponibili per gli allenamenti degli atleti, mentre alle 19 è previsto l’aperitivo di benvenuto che precederà l’inizio ufficiale della competizione.

Sabato 12 settembre sarà dedicato alla prima lunga giornata di gare, dalle 8.30 alle 19. Intorno alle 17.30 troverà spazio anche l’allenamento-esibizione del progetto Born to Be Beachers Baby. Alle 20.30, invece, è in programma la cena sulla sabbia, su prenotazione, riservata ad atleti e staff.

Tutto si deciderà domenica 13 settembre, con una giornata interamente dedicata alla fase conclusiva. Alle 9.00 scatteranno i quarti di finale femminili, alle 10.00 quelli maschili, quindi semifinali delle donne alle 11.00 e degli uomini alle 12.00. Dalle 15.30 inizieranno le finali per il terzo e quarto posto, preludio ai due incontri che assegneranno i trofei: finale femminile alle 16.30 e finale maschile alle 17.30. Esibizioni e intrattenimento musicale accompagneranno il pomeriggio, prima delle premiazioni delle 18.30 e dell’aperitivo conclusivo di CerviaAmare alle 19.

Le Finals rappresentano così il punto d’arrivo di un circuito che durante l’estate ha unito agonismo, promozione del beach volley e valorizzazione delle località ospitanti. A Cervia la componente sportiva sarà inevitabilmente al centro della scena, con classifiche ancora aperte e l’opportunità di chiudere la stagione conquistando uno dei titoli più importanti del Tour.

L’appuntamento è organizzato da Dream Beach School, mentre il Pro Summer Tour porta la firma di AIBVC – Associazione Italiana Beach Volley Club, in collaborazione con ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane e con il supporto di Decathlon. Due giorni per trasformare quanto costruito durante l’intera estate in un ultimo confronto sulla sabbia: a Cervia si assegnano i titoli delle Finals e si conosceranno i vincitori assoluti del Pro Summer Tour 2026.