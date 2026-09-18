Beach volley, Future Corigliano Rossano: Viscovich-Borraccino, Andreatta-Acerbi e Rossi-Lupo partono forte

Il Future di Corigliano Rossano, quarto appuntamento stagionale del circuito internazionale disputato in Italia, si apre con una giornata dalle molte sfumature per le coppie azzurre. Nel tabellone maschile sono cinque le formazioni italiane al via: Viscovich/Borraccino, Andreatta/Acerbi e Rossi/Lupo iniziano il main draw con una vittoria, mentre Sanguanini/Marchesan, sconfitti nel derby, e Marchetto/Burgmann, battuti al tie-break, cercheranno il riscatto nella seconda giornata.

Il Future di Corigliano Rossano, quarto appuntamento stagionale del circuito internazionale disputato in Italia, si apre con una giornata dalle molte sfumature per le coppie azzurre. Nel tabellone maschile arrivano tre vittorie e una sconfitta, con Viscovich/Borraccino, Andreatta/Acerbi e Rossi/Lupo che iniziano il main draw con un successo, mentre Marchetto/Burgmann cedono soltanto al tie-break. Più articolato il bilancio femminile: Ditta/Mattavelli, Fezzi/Belliero Piccinin e Tallevi Diotallevi/Franzoni conquistano una vittoria ciascuna, ma nessuna delle tre coppie italiane riesce a chiudere la giornata imbattuta.

Il derby azzurro della Pool A maschile premia Marco Viscovich e Davide Borraccino, ma Andrea Sanguanini e Matteo Marchesan riescono a rendere complicato il debutto della testa di serie numero uno. Sono proprio Sanguanini/Marchesan ad aggiudicarsi il primo set 21-19, mettendo immediatamente pressione agli avversari. La risposta di Viscovich/Borraccino è netta: 21-14 nel secondo parziale e partita trascinata al tie-break, dove il divario si allarga ulteriormente. Il 15-8 consegna a Viscovich/Borraccino il 2-1 (19-21, 21-14, 15-8) e il primo successo del torneo.

Nell’altra sfida della Pool A i tedeschi Reinhardt/Sievers superano 2-0 gli olandesi Verberne/Maurice. Dopo un primo set dominato 21-12, la coppia tedesca deve spingersi fino al 22-20 nel secondo. Domani alle 8.30 Viscovich/Borraccino affronteranno dunque Reinhardt/Sievers in uno scontro tra le due coppie vincenti della prima giornata, mentre alla stessa ora Sanguanini/Marchesan cercheranno il riscatto contro Verberne/Maurice.

Convincente il debutto di Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi nella Pool B. Gli azzurri non lasciano set ai cechi Toufar/Pavlusek, provenienti dalle qualificazioni, imponendosi 2-0 (21-14, 21-13). Una vittoria senza particolari sbavature nei numeri dei due parziali, che permette alla coppia italiana di giocarsi domani il vertice della pool contro gli ucraini Kozii/Nahornyi. Questi ultimi hanno infatti battuto 2-0 (21-17, 21-18) gli olandesi Van der Wel/Bezemer. Andreatta/Acerbi-Kozii/Nahornyi è in programma alle 9.20, in contemporanea con Toufar/Pavlusek-Van der Wel/Bezemer.

Partenza molto positiva anche per Enrico Rossi e Daniele Lupo. Nella Pool C gli italiani liquidano i lituani Sinkevicius/Losys con un netto 2-0 (21-14, 21-12). Domani alle 10.10 il livello dell’opposizione salirà con lo scontro contro i cechi Schinko/Kulis, anch’essi vincitori per 2-0 all’esordio: hanno superato i moldavi Korsakov/Dobcis con i parziali di 21-14 e 21-17. Sarà dunque un confronto diretto tra le due coppie che hanno cominciato meglio il girone.

L’unica sconfitta italiana nel tabellone maschile arriva nella Pool D, ma Tobia Marchetto e Michael Burgmann escono dal campo dopo aver impegnato per tre set gli ungheresi Hajós/Niemeier. Gli azzurri partono forte e conquistano il primo parziale 21-14, prima della rimonta degli avversari: 21-17 nel secondo e 15-10 nel tie-break per il definitivo 2-1. Per Marchetto/Burgmann diventa importante la sfida di domani alle 11.00 contro i polacchi Dymczyk/Witkowski, anch’essi sconfitti all’esordio, con un netto 2-0 (21-11, 21-14) dai bulgari Mehandzhiyski/Kalchev. Questi ultimi affronteranno Hajós/Niemeier nell’altra partita della pool.

Il quadro maschile presenta dunque sei coppie ancora imbattute dopo la prima serie di incontri: Viscovich/Borraccino e Reinhardt/Sievers nella Pool A, Andreatta/Acerbi e Kozii/Nahornyi nella B, Rossi/Lupo e Schinko/Kulis nella C. La Pool D vede invece davanti Mehandzhiyski/Kalchev e Hajós/Niemeier. La seconda giornata servirà a definire le gerarchie e il percorso successivo nel tabellone.

Nel torneo femminile la giornata si è già sviluppata su due turni e il quadro delle pool è quindi più delineato. Nella Pool A la coppia brasiliana Giulia/Carol, testa di serie numero uno, ha confermato il proprio ruolo con due vittorie per 2-0. Prima ha superato Beattie/Morrison 21-6, 21-16, quindi ha regolato le statunitensi Hunt/Van Winkle 21-10, 21-14, chiudendo la giornata senza perdere set. Le scozzesi Beattie/Morrison hanno invece reagito al ko iniziale battendo Collette/Bernard 2-1, mentre le statunitensi avevano sconfitto le francesi 2-0 nella prima sessione.

Una vittoria e una sconfitta per Valeria Tallevi Diotallevi e Sara Franzoni nella Pool B. Le italiane hanno iniziato cedendo 2-0 (21-13, 24-22) alle svizzere Eugster/Gähwiler. Dopo un primo parziale piuttosto netto, il secondo è arrivato fino ai vantaggi, prima del 24-22 elvetico. La risposta azzurra è arrivata nella seconda partita: successo 2-0 (21-16, 21-19) sulle lettoni Šauberga/Aleksejeva. In testa al gruppo ci sono le canadesi Robitaille/Hladyniuk, capaci di vincere entrambe le partite al tie-break, prima contro le lettoni e poi contro le svizzere.

Bilancio di una vittoria e una sconfitta anche per Cindy Lee Fezzi e Jessica Belliero Piccinin nella Pool C. L’esordio porta un successo importante contro le giapponesi Tsubouchi/Oto, sconfitte 2-0 (22-20, 21-19) al termine di due set entrambi decisi nelle battute conclusive. Nella seconda partita arriva invece lo stop contro le polacche Gromadowska/Adamek, che si impongono 2-0 (21-18, 21-13). Le polacche sono l’unica coppia del raggruppamento ad aver vinto entrambe le gare, avendo precedentemente battuto Johansson/Madestam 21-15, 21-19. Le svedesi hanno poi superato Tsubouchi/Oto al tie-break.

La Pool D vede Erika Ditta e Aurora Mattavelli partire con una vittoria nettissima contro le ceche Dostalikova/Lajkebova: 2-0 (21-7, 21-9). Molto più combattuta la seconda partita contro le tedesche Dieckmann/Schulz. Le italiane conquistano il primo set 21-18, ma non riescono a completare l’opera: le tedesche pareggiano con il 21-15 del secondo e si impongono 15-11 al tie-break, chiudendo sul 2-1. Dieckmann/Schulz terminano così la giornata con due vittorie, dopo aver superato anche le bulgare Gavrailova/Nikolova 2-0. Queste ultime si riscattano battendo Dostalikova/Lajkebova 21-14, 21-19.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Viscovich/Borraccino (ITA) – Sanguanini/Marchesan (ITA) 2-1 (19-21, 21-14, 15-8)

Reinhardt/Sievers (GER) – Verberne/Maurice (NED) 2-0 (21-12, 22-20)

19 settembre, ore 08.30 Viscovich/Borraccino (ITA) – Reinhardt/Sievers (GER)

19 settembre, ore 08.30 Sanguanini/Marchesan (ITA) – Verberne/Maurice (NED)

Pool B

Andreatta/Acerbi (ITA) – Toufar/Pavlusek (CZE) 2-0 (21-14, 21-13)

Kozii/Nahornyi (UKR) – Van der Wel/Bezemer (NED) 2-0 (21-17, 21-18)

19 settembre, ore 09.20 Andreatta/Acerbi (ITA) – Kozii/Nahornyi (UKR)

19 settembre, ore 09.20 Toufar/Pavlusek (CZE) – Van der Wel/Bezemer (NED)

Pool C

Rossi/Lupo (ITA) – Sinkevicius/Losys (LTU) 2-0 (21-14, 21-12)

Schinko/Kulis (CZE) – Korsakov/Dobcis (MLD) 2-0 (21-14, 21-17)

19 settembre, ore 10.10 Rossi/Lupo (ITA) – Schinko/Kulis (CZE)

19 settembre, ore 10.10 Sinkevicius/Losys (LTU) – Korsakov/Dobcis (MLD)

Pool D

Mehandzhiyski/Kalchev (BUL) – Dymczyk/Witkowski (POL) 2-0 (21-11, 21-14)

Hajós/Niemeier (HUN) – Marchetto/Burgmann (ITA) 2-1 (14-21, 21-17, 15-10)

19 settembre, ore 11.00 Mehandzhiyski/Kalchev (BUL) – Hajós/Niemeier (HUN)

19 settembre, ore 11.00 Dymczyk/Witkowski (POL) – Marchetto/Burgmann (ITA)

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Giulia/Carol (BRA) – Beattie/Morrison (SCO) 2-0 (21-6, 21-16)

Hunt/Van Winkle (USA) – Collette/Bernard (FRA) 2-0 (21-15, 21-10)

Giulia/Carol (BRA) – Hunt/Van Winkle (USA) 2-0 (21-10, 21-14)

Beattie/Morrison (SCO) – Collette/Bernard (FRA) 2-1 (21-17, 17-21, 15-8)

Pool B

Eugster/Gähwiler (SUI) – Tallevi Diotallevi/Franzoni (ITA) 2-0 (21-13, 24-22)

Robitaille/Hladyniuk (CAN) – Šauberga/Aleksejeva (LAT) 2-1 (21-11, 21-23, 15-7)

Tallevi Diotallevi/Franzoni (ITA) – Šauberga/Aleksejeva (LAT) 2-0 (21-16, 21-19)

Robitaille/Hladyniuk (CAN) – Eugster/Gähwiler (SUI) 2-1 (21-13, 19-21, 15-7)

Pool C

Fezzi/Belliero Piccinin (ITA) – Tsubouchi/Oto (JPN) 2-0 (22-20, 21-19)

Gromadowska/Adamek (POL) – Johansson/Madestam (SWE) 2-0 (21-15, 21-19)

Gromadowska/Adamek (POL) – Fezzi/Belliero Piccinin (ITA) 2-0 (21-18, 21-13)

Johansson/Madestam (SWE) – Tsubouchi/Oto (JPN) 2-1 (21-12, 13-21, 15-11)

Pool D

Ditta/Mattavelli (ITA) – Dostalikova/Lajkebova (CZE) 2-0 (21-7, 21-9)

Dieckmann/Schulz (GER) – Gavrailova/Nikolova (BUL) 2-0 (21-17, 21-10)

Dieckmann/Schulz (GER) – Ditta/Mattavelli (ITA) 2-1 (18-21, 21-15, 15-11)

Gavrailova/Nikolova (BUL) – Dostalikova/Lajkebova (CZE) 2-0 (21-14, 21-19)