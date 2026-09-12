Beach Volley
Beach volley, Europei U22: Marini Da Costa/Marchesan e Bruzzone/Nozza si fermano agli ottavi
L’Italia saluta gli Europei Under 22 di beach volley di Madrid agli ottavi di finale. Dopo una seconda giornata che aveva consegnato entrambe le coppie azzurre alla fase a eliminazione diretta, la prima parte del programma odierno è stata fatale sia a Marini Da Costa/Marchesan nel torneo maschile sia a Bruzzone/Nozza in quello femminile. Due eliminazioni arrivate in due set, rispettivamente contro i lettoni Auziņš/Fokerots e le lettoni Ēbere/Konstantinova, che chiudono l’avventura italiana nella capitale spagnola.
Nel torneo maschile Marini Da Costa/Marchesan si erano presentati alla seconda giornata forti del successo ottenuto all’esordio nella Pool D contro i greci Kaliozis/Karykas. La sfida decisiva per il primo posto del raggruppamento li ha però visti cedere nettamente agli ungheresi Tari/Niemeier, capaci di imporsi 21-12, 21-17. Gli azzurri hanno così chiuso il girone al secondo posto, alle spalle degli imbattuti magiari e davanti alla coppia greca, conquistando comunque il pass per gli ottavi.
Questa mattina il livello dell’ostacolo si è alzato ulteriormente. Di fronte c’erano i lettoni Auziņš/Fokerots, coppia che aveva dominato la Pool B vincendo entrambe le partite senza concedere set. Marini Da Costa e Marchesan non sono riusciti a invertire la tendenza: 21-14 nel primo set, poi una seconda frazione più combattuta, nella quale gli italiani hanno provato a restare agganciati agli avversari prima di arrendersi 21-17. Il 2-0 ha così chiuso il loro Europeo.
Più amaro il percorso di Bruzzone/Nozza, che nel torneo femminile erano partite con il travolgente 21-7, 21-8 rifilato ad Alizada/Aliyeva. La partita che assegnava il primato della Pool B contro le ceche Pavelková/Pavelková si è trasformata in una vera battaglia. Le azzurre hanno perso il primo set 21-18, hanno reagito conquistando il secondo 21-18 e nel tie-break sono arrivate a giocarsi tutto punto a punto. La volata ha premiato le ceche soltanto sul 18-16, risultato che ha relegato l’Italia al secondo posto ma ha confermato la competitività della coppia azzurra.
Agli ottavi Bruzzone/Nozza hanno trovato Ēbere/Konstantinova, vincitrici della Pool D con due successi in altrettante partite. Le lettoni hanno imposto il proprio ritmo in entrambi i set e alle italiane non è riuscito il cambio di passo necessario per riaprire la sfida: 21-16, 21-16 e qualificazione ai quarti per Ēbere/Konstantinova. Anche il tabellone femminile resta dunque senza rappresentanti italiani.
Nel torneo maschile gli ottavi hanno promosso tutte le coppie che nel complesso hanno mostrato maggiore continuità nella prima fase. Boyd/Sponer hanno dovuto rimontare Goldshmid Fisher/Gozlan dopo aver perso 23-21 il primo set, imponendosi poi 21-16, 15-9. Due set sono invece bastati a Piesina/Sinkevicius contro Wanat/Krzeminski (21-14, 26-24), ad Allemann/Kälin contro Bezemer/Van der Wel (21-18, 23-21) e a Tari/Niemeier contro Duval/M’Couela (21-12, 21-15).
Avanzano anche i norvegesi Aas/Kjemperud, vittoriosi 21-18, 21-11 sugli spagnoli Mañanes/Mañanes, mentre Mugerli/Kosanc hanno avuto bisogno del tie-break per piegare Kender/Parijõgi 21-13, 19-21, 15-10. Netta l’affermazione dei finlandesi Viljamaa/Viljamaa su Bungert/Wüst (21-13, 21-16), mentre Auziņš/Fokerots hanno completato il quadro eliminando gli azzurri.
I quarti maschili scatteranno alle 16.40 con due incontri: Boyd/Sponer-Piesina/Sinkevicius e Allemann/Kälin-Tari/Niemeier. Alle 17.30 toccherà invece a Aas/Kjemperud-Mugerli/Kosanc e Viljamaa/Viljamaa-Auziņš/Fokerots. Proprio i lettoni arrivano tra le coppie più convincenti del torneo, ancora senza set persi tra girone e ottavi.
Nel tabellone femminile l’unico ottavo arrivato al tie-break è stato quello delle padrone di casa Izuzquiza/Serrano, costrette a rimontare Shkurat/Vapniar dopo il 16-21 iniziale e poi vittoriose 21-15, 15-10. Tutte le altre sfide si sono chiuse in due set. Hohenauer/Berger hanno superato Jancar/Reformat 21-13, 21-13, Danenberg/Gonzalez hanno eliminato Kalar/Posedel 21-15, 21-9 e Negenman/Hogenhout hanno lasciato appena tredici punti complessivi a Lukas/Lepp, imponendosi 21-11, 21-2.
Successi netti anche per Mol/Tennøy su Abbühl/Bossart (21-13, 21-18) e per Okla/Radelczuk su Honti-Majoros/Kun (21-16, 21-17). Le ceche Pavelková/Pavelková, già giustiziere delle azzurre nel girone, hanno dominato Przybyszewska/Rapczynska con un doppio 21-10, mentre Ēbere/Konstantinova hanno completato il quadro con il successo su Bruzzone/Nozza.
Il programma dei quarti femminili inizierà alle 18.20 con Izuzquiza/Serrano-Hohenauer/Berger e Danenberg/Gonzalez-Ēbere/Konstantinova. Alle 19.10 saranno invece in campo Negenman/Hogenhout-Mol/Tennøy e Okla/Radelczuk-Pavelková/Pavelková. Otto coppie ancora in corsa per le medaglie, mentre per l’Italia l’Europeo di Madrid si conclude agli ottavi dopo aver portato entrambe le formazioni azzurre alla fase a eliminazione diretta.
TORNEO FEMMINILE
Gironi. Pool A
Lukas/Lepp (EST) – Berthou/Lyø (DEN) 2-1 (18-21, 21-11, 15-11)
Izuzquiza/Serrano (ESP) – Berthou/Lyø (DEN) 2-0 (21-12, 21-16)
Izuzquiza/Serrano (ESP) – Lukas/Lepp (EST) 2-0 (21-16, 21-12)
Pool B
Bruzzone/Nozza (ITA) – Alizada/Aliyeva (AZE) 2-0 (21-7, 21-8)
Pavelková K./Pavelková A. (CZE) – Alizada/Aliyeva (AZE) 2-0 (21-12, 21-8)
Pavelková K./Pavelková A. (CZE) – Bruzzone/Nozza (ITA) 2-1 (21-18, 18-21, 18-16)
Pool C
Shkurat/Vapniar (UKR) – Zvezdic/Djurov (SRB) 2-0 (21-8, 21-9)
Negenman/Hogenhout (NED) – Zvezdic/Djurov (SRB) 2-0 (21-9, 21-11)
Negenman/Hogenhout (NED) – Shkurat/Vapniar (UKR) 2-0 (21-19, 21-18)
Pool D
Przybyszewska/Rapczynska (POL) – Alonso/Ceballos (ESP) 2-0 (21-19, 21-15)
Ēbere/Konstantinova (LAT) – Alonso/Ceballos (ESP) 2-0 (21-11, 21-10)
Ēbere/Konstantinova (LAT) – Przybyszewska/Rapczynska (POL) 2-0 (21-14, 21-13)
Pool E
Kalar/Posedel (SLO) – Carro/Ramos (ESP) 2-0 (21-16, 21-19)
Honti-Majoros/Kun (HUN) – Carro/Ramos (ESP) 2-0 (21-18, 21-10)
Kalar/Posedel (SLO) – Honti-Majoros/Kun (HUN) 2-1 (19-21, 23-21, 15-12)
Pool F
Jancar/Reformat (GER) – Hododi/Miu (ROU) 2-1 (13-21, 21-15, 15-9)
Abbühl/Bossart (SUI) – Hododi/Miu (ROU) 2-0 (21-15, 21-12)
Abbühl/Bossart (SUI) – Jancar/Reformat (GER) 2-1 (21-23, 21-11, 15-6)
Pool G
Danenberg/Gonzalez (ISR) – Mäenpää/Rantala (FIN) 2-0 (21-13, 21-19)
Okla/Radelczuk (POL) – Mäenpää/Rantala (FIN) 2-0 (21-19, 21-9)
Okla/Radelczuk (POL) – Danenberg/Gonzalez (ISR) 2-0 (21-18, 21-16)
Pool H
Mol/Tennøy (NOR) – Matiukaite/Gurciute (LTU) 2-0 (21-13, 21-10)
Hohenauer/Berger (AUT) – Matiukaite/Gurciute (LTU) 2-0 (21-6, 21-13)
Hohenauer/Berger (AUT) – Mol/Tennøy (NOR) 2-0 (21-15, 21-16)
Ottavi di finale: Izuzquiza/Serrano (ESP) – Shkurat/Vapniar (UKR) 2-1 (16-21, 21-15, 15-10)
Hohenauer/Berger (AUT) – Jancar/Reformat (GER) 2-0 (21-13, 21-13)
Danenberg/Gonzalez (ISR) – Kalar/Posedel (SLO) 2-0 (21-15, 21-9)
Ēbere/Konstantinova (LAT) – Bruzzone/Nozza (ITA) 2-0 (21-16, 21-16)
Negenman/Hogenhout (NED) – Lukas/Lepp (EST) 2-0 (21-11, 21-2)
Mol/Tennøy (NOR) – Abbühl/Bossart (SUI) 2-0 (21-13, 21-18)
Okla/Radelczuk (POL) – Honti-Majoros/Kun (HUN) 2-0 (21-16, 21-17)
Pavelková K./Pavelková A. (CZE) – Przybyszewska/Rapczynska (POL) 2-0 (21-10, 21-10)
Quarti di finale: 12 settembre, ore 18.20 Izuzquiza/Serrano (ESP) – Hohenauer/Berger (AUT)
12 settembre, ore 18.20 Danenberg/Gonzalez (ISR) – Ēbere/Konstantinova (LAT)
12 settembre, ore 19.10 Negenman/Hogenhout (NED) – Mol/Tennøy (NOR)
12 settembre, ore 19.10 Okla/Radelczuk (POL) – Pavelková K./Pavelková A. (CZE)
TORNEO MASCHILE
Gironi. Pool A
Boyd/Sponer (AUT) – Perry/Plaza (ENG) 2-0 (21-13, 22-20)
Mañanes M/Mañanes L (ESP) – Perry/Plaza (ENG) 2-0 (21-15, 21-17)
Boyd/Sponer (AUT) – Mañanes M/Mañanes L (ESP) 2-1 (21-12, 13-21, 15-11)
Pool B
Duval/M’Couela (FRA) – Skuletic/Drageljevic (SRB) 2-0 (21-13, 21-18)
Auziņš/Fokerots (LAT) – Skuletic/Drageljevic (SRB) 2-0 (21-9, 21-18)
Auziņš/Fokerots (LAT) – Duval/M’Couela (FRA) 2-0 (21-16, 21-10)
Pool C
Goldshmid Fisher/Gozlan (ISR) – Guerrero/Cano (ESP) 2-0 (21-17, 21-18)
Aas/Kjemperud (NOR) – Guerrero/Cano (ESP) 2-0 (21-9, 21-14)
Aas/Kjemperud (NOR) – Goldshmid Fisher/Gozlan (ISR) 2-0 (21-12, 21-14)
Pool D
Marini Da Costa/Marchesan (ITA) – Kaliozis/Karykas (GRE) 2-0 (21-16, 21-19)
Tari/Niemeier (HUN) – Kaliozis/Karykas (GRE) 2-0 (22-20, 21-18)
Tari/Niemeier (HUN) – Marini Da Costa/Marchesan (ITA) 2-0 (21-12, 21-17)
Pool E
Allemann/Kälin (SUI) – Tusek/Novotny (CZE) 2-1 (21-17, 19-21, 15-11)
Bungert/Wüst (GER) – Tusek/Novotny (CZE) 2-0 (21-15, 21-19)
Allemann/Kälin (SUI) – Bungert/Wüst (GER) 2-0 (21-18, 21-19)
Pool F
Kender/Parijõgi (EST) – Andersen/Napier (DEN) 2-0 (21-15, 25-23)
Wanat/Krzeminski (POL) – Andersen/Napier (DEN) 2-1 (21-15, 19-21, 15-11)
Kender/Parijõgi (EST) – Wanat/Krzeminski (POL) 2-0 (21-17, 21-15)
Pool G
Bezemer/Van der Wel (NED) – Viljamaa/Viljamaa (FIN) 2-0 (21-16, 21-16)
Viljamaa/Viljamaa (FIN) – Kozii/Nahornyi (UKR) 2-0 (21-16, 21-11)
Kozii/Nahornyi (UKR) – Bezemer/Van der Wel (NED) 2-0 (21-19, 21-15)
Pool H
Mugerli/Kosanc (SLO) – Tür/Imdat (TUR) 2-0 (21-13, 21-18)
Piesina/Sinkevicius (LTU) – Tür/Imdat (TUR) 2-1 (16-21, 21-19, 15-12)
Piesina/Sinkevicius (LTU) – Mugerli/Kosanc (SLO) 2-1 (13-21, 21-14, 15-12)
Ottavi di finale: Boyd/Sponer (AUT) – Goldshmid Fisher/Gozlan (ISR) 2-1 (21-23, 21-16, 15-9)
Piesina/Sinkevicius (LTU) – Wanat/Krzeminski (POL) 2-0 (21-14, 26-24)
Allemann/Kälin (SUI) – Bezemer/Van der Wel (NED) 2-0 (21-18, 23-21)
Tari/Niemeier (HUN) – Duval/M’Couela (FRA) 2-0 (21-12, 21-15)
Aas/Kjemperud (NOR) – Mañanes M/Mañanes L (ESP) 2-0 (21-18, 21-11)
Mugerli/Kosanc (SLO) – Kender/Parijõgi (EST) 2-1 (21-13, 19-21, 15-10)
Viljamaa/Viljamaa (FIN) – Bungert/Wüst (GER) 2-0 (21-13, 21-16)
Auziņš/Fokerots (LAT) – Marini Da Costa/Marchesan (ITA) 2-0 (21-14, 21-17)
Quarti di finale: 12 settembre, ore 16.40 Boyd/Sponer (AUT) – Piesina/Sinkevicius (LTU)
12 settembre, ore 16.40 Allemann/Kälin (SUI) – Tari/Niemeier (HUN)
12 settembre, ore 17.30 Aas/Kjemperud (NOR) – Mugerli/Kosanc (SLO)
12 settembre, ore 17.30 Viljamaa/Viljamaa (FIN) – Auziņš/Fokerots (LAT)