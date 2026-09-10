Beach volley, Europei U22: doppio sorriso azzurro a Madrid. Marini Da Costa/Marchesan e Bruzzone/Nozza vincono all’esordio

Buon avvio per l’Italia agli Europei Under 22 di beach volley di Madrid, con entrambe le coppie azzurre impegnate capaci di iniziare il proprio cammino con una vittoria. Nel torneo maschile Marini Da Costa/Marchesan hanno prima superato senza sconfitte il girone di qualificazione e poi centrato il successo all’esordio nel main draw, mentre nel femminile Bruzzone/Nozza hanno dominato la prima partita della Pool B.

Il percorso di Marini Da Costa/Marchesan è iniziato già nella giornata dedicata alle qualificazioni. Gli azzurri hanno aperto la Pool C imponendosi nettamente sugli azeri Mammadov/Muhammad per 2-0 (21-15, 21-10). Una partita sempre sotto controllo, con l’Italia capace di prendere margine già nel primo set e di aumentare ulteriormente il divario nel secondo, chiuso lasciando appena dieci punti agli avversari. Il secondo confronto ha avuto un peso ancora maggiore, perché metteva direttamente di fronte le due coppie che avevano già battuto gli azeri. Anche contro gli israeliani Goldshmid Fisher/Gozlan, Marini Da Costa e Marchesan hanno confermato la loro superiorità, vincendo 21-13, 21-16 e chiudendo così il girone di qualificazione con due successi in altrettante partite e senza perdere set.

La coppia italiana non si è fermata una volta entrata nel tabellone principale. Inserita nella Pool D, ha affrontato all’esordio i greci Kaliozis/Karykas, provenienti anch’essi dalle qualificazioni. Ancora una volta gli azzurri hanno chiuso il match in due set: 21-16, 21-19. Più lineare il primo parziale, nel quale Marini Da Costa/Marchesan sono riusciti a costruire un vantaggio sufficiente per gestire il finale, più combattuto il secondo, deciso soltanto nelle ultime battute. Il successo assume già un peso importante nella corsa agli ottavi, perché nella stessa pool Tari/Niemeier (HUN) hanno battuto gli stessi greci per 22-20, 21-18. Il confronto diretto tra italiani e ungheresi, in programma l’11 settembre alle 10.00, assegnerà quindi il primo posto del girone, mentre Kaliozis/Karykas sono già tagliati fuori dalla corsa alle prime due posizioni.

Nel torneo femminile partenza ancora più autoritaria per Bruzzone/Nozza. Le italiane, inserite nella Pool B, hanno lasciato appena quindici punti complessivi alle azere Alizada/Aliyeva, travolte 2-0 con i parziali di 21-7, 21-8. Un debutto praticamente senza sbavature, con un divario netto in entrambi i set e una partita mai realmente in discussione. Ora la situazione del girone ruota anche attorno al confronto tra le ceche Pavelková K./Pavelková A. e le azere; successivamente Bruzzone/Nozza affronteranno proprio le sorelle ceche l’11 settembre alle 11.40, in una sfida che potrebbe risultare decisiva per il primato della pool.

Nel resto del tabellone maschile molte pool hanno già una fisionomia piuttosto chiara. Nella Pool A, sia Boyd/Sponer (AUT) sia gli spagnoli Mañanes/Mañanes hanno sconfitto 2-0 Perry/Plaza (ENG) e si giocheranno il primo posto nello scontro diretto, con gli inglesi eliminati. Stessa situazione nella Pool B, dove Duval/M’Couela (FRA) e Auziņš/Fokerots (LAT) hanno battuto entrambi Skuletic/Drageljevic (SRB) e sono già certe degli ottavi. Nella Pool C hanno fatto percorso netto contro gli spagnoli Guerrero/Cano sia Goldshmid Fisher/Gozlan (ISR) sia Aas/Kjemperud (NOR), chiamati ora a giocarsi la leadership del gruppo.

Nella Pool E, Allemann/Kälin (SUI) hanno avuto bisogno del tie-break per battere Tusek/Novotny (CZE), mentre Bungert/Wüst (GER) hanno superato i cechi in due set e si preparano allo scontro diretto con gli svizzeri. Copione analogo nella Pool F: Kender/Parijõgi (EST) hanno battuto 2-0 Andersen/Napier, mentre Wanat/Krzeminski (POL) si sono imposti sui danesi al tie-break. Nella Pool G primo successo per Bezemer/Van der Wel (NED), 21-16, 21-16 sui finlandesi Viljamaa/Viljamaa, mentre nella Pool H gli sloveni Mugerli/Kosanc hanno sconfitto nettamente Tür/Imdat (TUR) per 21-13, 21-18.

Anche nel torneo femminile la prima giornata ha iniziato a definire gli equilibri. Nella Pool A le estoni Lukas/Lepp hanno rimontato e battuto al tie-break Berthou/Lyø (DEN). Nella Pool C netto successo ucraino di Shkurat/Vapniar sulle serbe Zvezdic/Djurov, 21-8, 21-9. In Pool D le polacche Przybyszewska/Rapczynska hanno superato Alonso/Ceballos (ESP) 21-19, 21-15, mentre nella Pool E Kalar/Posedel (SLO) hanno avuto la meglio su Carro/Ramos (ESP) con un doppio set chiuso sul 21-16 e 21-19.

Più combattuta la sfida della Pool F, dove Jancar/Reformat (GER) hanno rimontato Hododi/Miu (ROU) vincendo 2-1 (13-21, 21-15, 15-9). Nella Pool G successo israeliano di Danenberg/Gonzalez su Mäenpää/Rantala (FIN) per 21-13, 21-19, mentre nella Pool H le norvegesi Mol/Tennøy hanno aperto con un netto 21-13, 21-10 sulle lituane Matiukaite/Gurciute.

Con la formula che promuove agli ottavi di finale le prime due coppie di ciascuna pool ed elimina la terza, la seconda giornata sarà già decisiva in molti gironi. L’Italia ci arriva nella situazione migliore possibile: Marini Da Costa/Marchesan hanno vinto quattro set su quattro tra qualificazioni e main draw, mentre Bruzzone/Nozza hanno aperto il loro Europeo con una prova nettissima.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni Pool A

Perry/Plaza (ENG) – Agulló/López de Miguel (ESP) 2-1 (22-24, 21-14, 15-10)

Kender/Parijõgi (EST) – Perry/Plaza (ENG) 2-0 (21-16, 21-17)

Kender/Parijõgi (EST) – Agulló/López de Miguel (ESP) 2-0 (21-12, 21-16)

Qualificazioni – Pool B

Skuletic/Drageljevic (SRB) – Paterson/McAllister (SCO) 2-1 (19-21, 21-14, 15-12)

Kaliozis/Karykas (GRE) – Skuletic/Drageljevic (SRB) 2-0 (21-13, 21-8)

Kaliozis/Karykas (GRE) – Paterson/McAllister (SCO) 2-0 (21-11, 21-15)

Qualificazioni – Pool C

Marini Da Costa/Marchesan (ITA) – Mammadov/Muhammad (AZE) 2-0 (21-15, 21-10)

Goldshmid Fisher/Gozlan (ISR) – Mammadov/Muhammad (AZE) 2-1 (21-15, 19-21, 15-11)

Marini Da Costa/Marchesan (ITA) – Goldshmid Fisher/Gozlan (ISR) 2-0 (21-13, 21-16)

Gironi. Pool A

Boyd/Sponer (AUT) – Perry/Plaza (ENG) 2-0 (21-13, 22-20)

Mañanes M/Mañanes L (ESP) – Perry/Plaza (ENG) 2-0 (21-15, 21-17)

11 settembre, ore 09.10 Mañanes M/Mañanes L (ESP) – Boyd/Sponer (AUT)

Pool B

Duval/M’Couela (FRA) – Skuletic/Drageljevic (SRB) 2-0 (21-13, 21-18)

Auziņš/Fokerots (LAT) – Skuletic/Drageljevic (SRB) 2-0 (21-9, 21-18)

11 settembre, ore 09.10 Auziņš/Fokerots (LAT) – Duval/M’Couela (FRA)

Pool C

Goldshmid Fisher/Gozlan (ISR) – Guerrero/Cano (ESP) 2-0 (21-17, 21-18)

Aas/Kjemperud (NOR) – Guerrero/Cano (ESP) 2-0 (21-9, 21-14)

11 settembre, ore 10.00 Aas/Kjemperud (NOR) – Goldshmid Fisher/Gozlan (ISR)

Pool D

Marini Da Costa/Marchesan (ITA) – Kaliozis/Karykas (GRE) 2-0 (21-16, 21-19)

Tari/Niemeier (HUN) – Kaliozis/Karykas (GRE) 2-0 (22-20, 21-18)

11 settembre, ore 10.00 Tari/Niemeier (HUN) – Marini Da Costa/Marchesan (ITA)

Pool E

Allemann/Kälin (SUI) – Tusek/Novotny (CZE) 2-1 (21-17, 19-21, 15-11)

Bungert/Wüst (GER) – Tusek/Novotny (CZE) 2-0 (21-15, 21-19)

11 settembre, ore 09.10 Bungert/Wüst (GER) – Allemann/Kälin (SUI)

Pool F

Kender/Parijõgi (EST) – Andersen/Napier (DEN) 2-0 (21-15, 25-23)

Wanat/Krzeminski (POL) – Andersen/Napier (DEN) 2-1 (21-15, 19-21, 15-11)

11 settembre, ore 10.00 Wanat/Krzeminski (POL) – Kender/Parijõgi (EST)

Pool G

Bezemer/Van der Wel (NED) – Viljamaa/Viljamaa (FIN) 2-0 (21-16, 21-16)

10 settembre, ore 16.40 Kozii/Nahornyi (UKR) – Viljamaa/Viljamaa (FIN)

11 settembre, ore 10.50 Kozii/Nahornyi (UKR) – Bezemer/Van der Wel (NED)

Pool H

Mugerli/Kosanc (SLO) – Tür/Imdat (TUR) 2-0 (21-13, 21-18)

10 settembre, ore 16.40 Piesina/Sinkevicius (LTU) – Tür/Imdat (TUR)

11 settembre, ore 10.50 Piesina/Sinkevicius (LTU) – Mugerli/Kosanc (SLO)

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Lukas/Lepp (EST) – Berthou/Lyø (DEN) 2-1 (18-21, 21-11, 15-11)

10 settembre, ore 17.30 Izuzquiza/Serrano (ESP) – Berthou/Lyø (DEN)

11 settembre, ore 11.40 Izuzquiza/Serrano (ESP) – Lukas/Lepp (EST)

Pool B

Bruzzone/Nozza (ITA) – Alizada/Aliyeva (AZE) 2-0 (21-7, 21-8)

10 settembre, ore 17.30 Pavelková K./Pavelková A. (CZE) – Alizada/Aliyeva (AZE)

11 settembre, ore 11.40 Pavelková K./Pavelková A. (CZE) – Bruzzone/Nozza (ITA)

Pool C

Shkurat/Vapniar (UKR) – Zvezdic/Djurov (SRB) 2-0 (21-8, 21-9)

10 settembre, ore 17.30 Negenman/Hogenhout (NED) – Zvezdic/Djurov (SRB)

11 settembre, ore 11.40 Negenman/Hogenhout (NED) – Shkurat/Vapniar (UKR)

Pool D

Przybyszewska/Rapczynska (POL) – Alonso/Ceballos (ESP) 2-0 (21-19, 21-15)

10 settembre, ore 18.20 Ēbere/Konstantinova (LAT) – Alonso/Ceballos (ESP)

11 settembre, ore 12.30 Ēbere/Konstantinova (LAT) – Przybyszewska/Rapczynska (POL)

Pool E

Kalar/Posedel (SLO) – Carro/Ramos (ESP) 2-0 (21-16, 21-19)

10 settembre, ore 19.10 Honti-Majoros/Kun (HUN) – Carro/Ramos (ESP)

11 settembre, ore 12.30 Honti-Majoros/Kun (HUN) – Kalar/Posedel (SLO)

Pool F

Jancar/Reformat (GER) – Hododi/Miu (ROU) 2-1 (13-21, 21-15, 15-9)

10 settembre, ore 18.20 Abbühl/Bossart (SUI) – Hododi/Miu (ROU)

11 settembre, ore 12.30 Abbühl/Bossart (SUI) – Jancar/Reformat (GER)

Pool G

Danenberg/Gonzalez (ISR) – Mäenpää/Rantala (FIN) 2-0 (21-13, 21-19)

10 settembre, ore 18.20 Okla/Radelczuk (POL) – Mäenpää/Rantala (FIN)

11 settembre, ore 13.20 Okla/Radelczuk (POL) – Danenberg/Gonzalez (ISR)

Pool H

Mol/Tennøy (NOR) – Matiukaite/Gurciute (LTU) 2-0 (21-13, 21-10)

10 settembre, ore 19.10 Hohenauer/Berger (AUT) – Matiukaite/Gurciute (LTU)

11 settembre, ore 13.20 Hohenauer/Berger (AUT) – Mol/Tennøy (NOR)