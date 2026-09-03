Beach volley, Europei U20: Italia subito protagonista a Battipaglia, cinque coppie in corsa per il primato nei gironi

Buona partenza per l’Italia agli Europei Under 20 di beach volley in corso a Battipaglia, dove si è completata la prima giornata del tabellone principale. Il bilancio azzurro presenta diverse note positive: Denina/Iurisci e Santomassimo/Bertoncello hanno esordito con una vittoria nel torneo maschile, mentre tra le donne Bruzzone/Nozza hanno centrato due successi, Durand/Cottafava hanno reagito alla sconfitta iniziale battendo Maor/Gonzalez. Più complicata la situazione di Fabbri/Bernardini e Lafuenti/Coretti, chiamati domani a risultati importanti. La formula premia la prima classificata di ogni pool con l’accesso diretto agli ottavi di finale, mentre seconda e terza passeranno dai sedicesimi e l’ultima sarà eliminata.

Nel torneo maschile è stato praticamente perfetto il debutto di Denina/Iurisci nella pool A. Gli italiani hanno lasciato appena 18 punti complessivi ai portoghesi Melo/Correia, imponendosi con un eloquente 21-6, 21-12. Un successo che li mette immediatamente nelle condizioni migliori in vista delle due sfide decisive di domani. Nell’altra partita del girone Macionis/Sinkevicius hanno sconfitto Anagnostakis/Mantzios 21-11, 22-20 e si candidano a essere i principali rivali degli azzurri per il primo posto. Partenza convincente anche per Santomassimo/Bertoncello, reduci dalle qualificazioni e subito capaci di cambiare passo nella pool B. Gli italiani hanno superato i danesi Due/Genet per 2-0, controllando il primo set 21-15 e chiudendo il secondo 21-18. Un successo importante perché permette agli azzurri di partire davanti nella corsa alla qualificazione assieme agli estoni Kender/Parijõgi, che hanno regolato 21-16, 21-18 Polat Kemal Eser/Freddie J.

Ha invece dovuto arrendersi al tie-break Fabbri/Bernardini nella pool C. Gli azzurri hanno ceduto agli svizzeri Friedli/Allemann 2-1 dopo una partita dai due volti: 21-14 per gli elvetici nel primo set, splendida risposta italiana con il 21-14 del secondo, quindi 15-9 svizzero nella frazione decisiva. Il risultato lascia comunque completamente aperta la corsa alla qualificazione. Nell’altro incontro López de Miguel/Calvo hanno rimontato Pavlusek/Havelka, vincendo 18-21, 21-16, 15-11.

Domani sarà dunque una giornata chiave per tutte e tre le coppie maschili italiane. Denina/Iurisci affronteranno alle 8.30 Anagnostakis/Mantzios, per poi giocarsi alle 15.40 un possibile spareggio per il primato contro Macionis/Sinkevicius. Santomassimo/Bertoncello saranno in campo alle 9.20 contro Kender/Parijõgi, altro confronto tra coppie vincenti all’esordio, e alle 15.40 chiuderanno contro Polat Kemal Eser/Freddie J.. Per Fabbri/Bernardini, invece, sarà fondamentale la sfida delle 10.10 con Pavlusek/Havelka, prima dell’ultimo impegno delle 16.30 contro López de Miguel/Calvo.

Negli altri gironi maschili nessuna coppia ha ancora potuto prendere il largo, essendosi disputata una sola partita per squadra. Nella pool D sono partiti bene Pongrácz/Goudie, vittoriosi 21-14, 21-12 sugli islandesi Diatlovic/Sigurfinnsson, e Sponer/Hohenauer, che hanno battuto Antov/Zgurov 21-15, 24-22. Nella pool E successi in due set per Skrypnychenko/Lunkan contro Beles/Danco e per Van der Wel/Bezemer contro Goldshmid Fisher/Gozlan. Molto netti i primi risultati della pool F, dove Bungert/Wüst hanno travolto Houston/McAllister 21-11, 21-10 e Louis/M’Couela hanno lasciato appena 19 punti a Žohar/Štorman. Nella G si sono imposti Lievens/Van De Vijver, 21-17, 21-15 su Andrejevs/Druska, e Warych/Musiał, nettissimi 21-14, 21-14 su Lozančić/Vidović. Più combattuta la pool H, l’unica con due partite entrambe risolte al tie-break: Mammadov/Muhammad hanno rimontato Vanhatupa/Viljamaa 14-21, 21-18, 15-10, mentre Kjemperud/Ringøen hanno fatto altrettanto contro Bunton/Harsum, imponendosi 17-21, 21-18, 15-7.

Tra le donne la giornata azzurra porta soprattutto la firma di Bruzzone/Nozza, protagoniste di un percorso immacolato nella pool A. Le italiane hanno aperto travolgendo Mulcahy/Cassidy 21-8, 21-9, poi hanno ottenuto il secondo successo contro Staver/Osadet. Più equilibrata la seconda sfida, ma dopo il 21-17 del primo parziale le azzurre hanno saputo chiudere anche il secondo sul 22-20. Due vittorie senza perdere set che le mettono in posizione ideale nella lotta per l’accesso diretto agli ottavi. Nella pool B Durand/Cottafava hanno invece vissuto una giornata in crescendo. Le azzurre hanno iniziato strappando il primo set 21-16 alle polacche Kudlik/Lesniewicz, ma hanno poi subito la rimonta con il 21-11 e il 15-12 che hanno consegnato il successo alla coppia numero 2 del girone. La risposta italiana è arrivata nel pomeriggio: contro Maor/Gonzalez, Durand/Cottafava si sono imposte con autorità 21-18, 21-15, rimettendosi immediatamente in corsa per le posizioni nobili della pool.

Giornata decisamente più difficile per Lafuenti/Coretti nella pool D. Le azzurre erano partite benissimo contro le lettoni Ēbere/Zakite, vincendo il primo set 21-18, ma non sono riuscite a completare l’opera: 21-19 nel secondo e 15-12 nel tie-break per la coppia lettone. Nel secondo incontro è arrivata la sconfitta in due set contro Hjeltnes/Skjold, vittoriose 21-15, 21-19. Con zero successi dopo due gare, per Lafuenti/Coretti l’ultima partita diventa determinante per evitare il quarto posto e l’eliminazione.

Il programma di domani propone subito alle 8.30 Bruzzone/Nozza-Honti-Majoros/Pádár, sfida tra le due coppie ancora imbattute della pool A e dunque autentico confronto per il primo posto e l’accesso diretto agli ottavi. Alle 9.20 toccherà a Durand/Cottafava, opposte a Ferdin/Potočnik: una vittoria permetterebbe alle italiane di consolidare almeno l’accesso alla fase a eliminazione diretta e di attendere l’esito di Kudlik/Lesniewicz-Maor/Gonzalez per conoscere il piazzamento definitivo. Alle 11.00 Lafuenti/Coretti affronteranno Laaksonen/Juuri-Oja: per entrambe le coppie, ancora ferme senza successi, sarà uno scontro diretto pesantissimo nella lotta per evitare l’ultimo posto.

Nel resto del torneo femminile la pool C vede Berger/Hohenauer e Alexoglou/Paschalaki a punteggio pieno dopo due giornate: le austriache hanno battuto Kireva/Petkova 21-12, 21-8 e Gurciute/Raudyte al tie-break, mentre le greche hanno superato sia le lituane sia le bulgare. Lo scontro diretto di domani assegnerà dunque il primato del girone e il pass diretto per gli ottavi. Situazione simile nella pool E, dove Knoblochova/Petrikova hanno vinto entrambe le partite disputate senza concedere set, mentre Boiko/Kovalchuk hanno superato Argalasova/Suchankova 21-17, 21-9 dopo che il primo incontro con Yener/Simdim risulta fermato nel tabellino sull’1-0 con parziali 21-12, 11-1. Sarà lo scontro diretto tra ceche e ucraine a indicare la coppia destinata a chiudere davanti.

Molto più equilibrata la pool F. Tsishkova/Hrom hanno battuto Abbühl/Stolz 21-16, 22-20, ma sono poi state sconfitte da Radstake/De Groot dopo una battaglia conclusa 18-21, 21-19, 16-14. Le olandesi, già vincitrici nettamente su Milic/Djurov, sono quindi l’unica coppia con due successi. Nella pool G si profila invece uno spareggio per il primato tra Candela/Ozanne Pian e Vervloet/Thant, entrambe a quota due vittorie e ancora senza set persi. Stesso scenario nella pool H, dove Ceballos/Ramos e Otte/Richter hanno fatto percorso netto. Le spagnole hanno battuto prima Sigurpálsdóttir/Kristjánsdóttir 21-10, 21-6 e poi Drviš/Biuk 23-21, 21-17; le tedesche hanno risposto superando le croate 21-9, 21-17 e le islandesi 21-13, 21-12. Domani lo scontro diretto stabilirà chi potrà saltare i sedicesimi e approdare direttamente agli ottavi di finale.