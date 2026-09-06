Beach volley, Europei U20: Italia due volte ottava, Berger-Hohenauer e Kjemperud-Ringøen campioni continentali

Si chiudono con due ottavi posti per l’Italia gli Europei Under 20 di beach volley a Battipaglia. Nell’ultima giornata della rassegna continentale Lafuenti-Coretti nel torneo femminile e Fabbri-Bernardini in quello maschile non sono riusciti a trovare la vittoria nelle sfide che assegnavano le posizioni dalla quinta all’ottava. I titoli europei sono andati invece alle austriache Berger-Hohenauer e ai norvegesi Kjemperud-Ringøen, protagonisti delle due finali per l’oro.

Nel tabellone femminile Lafuenti-Coretti hanno iniziato la giornata contro le lettoni Ēbere-Zakite, che hanno preso immediatamente il comando della partita imponendosi nettamente per 2-0. Il primo set si è chiuso 21-13, mentre nel secondo il divario si è ulteriormente allargato fino al 21-8. La sconfitta ha mandato le azzurre alla finale per il settimo posto contro le belghe Vervloet-Thant, battute in precedenza 2-1 dalle olandesi Radstake-de Groot.

L’ultima partita delle italiane è stata decisamente più combattuta. Lafuenti-Coretti hanno tenuto aperto il primo set fino alle battute conclusive, prima di arrendersi 21-19. Le belghe hanno poi costruito un margine maggiore nel secondo parziale e si sono imposte 21-15, conquistando così il settimo posto e lasciando alle azzurre l’ottava posizione finale.

La corsa alle medaglie femminili ha visto Berger-Hohenauer dominare la semifinale contro le polacche Kudlik-Lesniewicz. Le austriache hanno vinto 21-18 un primo set nel quale le avversarie sono rimaste a contatto, per poi prendere definitivamente il largo nel secondo, chiuso 21-13. Identico punteggio nell’altra semifinale, dove Knoblochova-Petrikova hanno superato Tsishkova-Hrom 21-18, 21-13, assicurandosi la possibilità di giocare per il titolo.

Spettacolare la finale per il bronzo. Kudlik-Lesniewicz hanno piegato Tsishkova-Hrom soltanto al tie-break, al termine di una partita caratterizzata da continui cambiamenti di scenario. Le polacche hanno strappato il primo set ai vantaggi per 22-20, ma nel secondo Tsishkova-Hrom hanno dominato fino al 21-10. Tutto si è deciso nel terzo parziale, nel quale Kudlik-Lesniewicz hanno trovato lo spunto decisivo per il 15-13 che è valso la medaglia di bronzo.

La finale femminile ha invece premiato nettamente Berger-Hohenauer. Knoblochova-Petrikova hanno provato a rimanere agganciate alle austriache nel primo set, ma il 21-18 ha indirizzato l’incontro. Nel secondo Berger-Hohenauer hanno aumentato il ritmo e il divario è diventato evidente: 21-11 e titolo europeo all’Austria, con la Repubblica Ceca d’argento e la Polonia sul terzo gradino del podio.

Percorso analogo per l’Italia nel torneo maschile. Fabbri-Bernardini hanno affrontato Warych-Musiał nel tabellone dal quinto all’ottavo posto, cedendo 2-0 ai polacchi. Gli azzurri sono rimasti in partita nel primo set, perso 21-18, mentre nel secondo Warych-Musiał hanno preso progressivamente il controllo fino al 21-13.

Nella finale per il settimo posto Fabbri-Bernardini hanno incontrato i belgi Lievens-Van De Vijver. Entrambi i set hanno seguito un andamento equilibrato, ma nei momenti decisivi sono stati i belgi a trovare maggiore concretezza: due parziali identici, entrambi terminati 21-18, hanno fissato il 2-0 e consegnato alla coppia italiana l’ottavo posto conclusivo, esattamente come Lafuenti-Coretti nel torneo femminile.

Molto più combattuta una delle due semifinali per il titolo. Friedli-Allemann hanno rimontato i bulgari Antov-Zgurov dopo aver perso il primo set 21-17. Il secondo è diventato una lunga battaglia punto a punto: gli svizzeri sono riusciti a salvarsi e a spuntarla 25-23, prima di dominare il tie-break per 15-9. Nell’altra semifinale Kjemperud-Ringøen hanno imposto immediatamente la propria superiorità su Sponer-Hohenauer: nettissimo 21-10 nel primo set e 21-18 nel secondo.

Gli austriaci hanno reagito nella sfida per il bronzo. Sponer-Hohenauer hanno sconfitto Antov-Zgurov 2-0, costruendo il successo con il 21-17 del primo set e resistendo al tentativo di rimonta bulgaro nel secondo, chiuso 21-19. L’Austria ha così aggiunto il bronzo maschile all’oro conquistato nel torneo femminile.

La partita più attesa della giornata ha infine incoronato Kjemperud-Ringøen campioni d’Europa Under 20. I norvegesi hanno iniziato la finale contro Friedli-Allemann con grande autorità, aggiudicandosi il primo set 21-15. La Svizzera ha reagito nel secondo, riuscendo a pareggiare i conti con il 21-17 e portando la sfida al tie-break. Qui, però, Kjemperud-Ringøen hanno cambiato marcia, prendendo rapidamente il controllo del parziale decisivo e chiudendo 15-7.

Norvegia d’oro, Svizzera d’argento e Austria di bronzo nel torneo maschile; Austria, Repubblica Ceca e Polonia sul podio femminile. Per l’Italia Battipaglia si chiude invece con due ottavi posti, quelli conquistati da Lafuenti-Coretti e Fabbri-Bernardini al termine del percorso europeo.

TORNEO MASCHILE

Tabellone 5°-8° posto: Andrejevs/Druska (LAT) – Lievens/Van De Vijver (BEL) 2-0 (21-17, 21-19)

Warych/Musiał (POL) – Fabbri/Bernardini (ITA) 2-0 (21-18, 21-13)

Semifinali: Friedli/Allemann (SUI) – Antov/Zgurov (BUL) 2-1 (17-21, 25-23, 15-9)

Kjemperud/Ringøen (NOR) – Sponer/Hohenauer (AUT) 2-0 (21-10, 21-18)

Finale 7°-8° posto: Lievens/Van De Vijver (BEL) – Fabbri/Bernardini (ITA) 2-0 (21-18, 21-18)

Finale 5°-6° posto: Andrejevs/Druska (LAT) – Warych/Musiał (POL) 2-1 (14-21, 21-17, 20-18)

Finale 3°-4° posto: Sponer/Hohenauer (AUT) – Antov/Zgurov (BUL) 2-0 (21-17, 21-19)

Finale 1°-2° posto: Kjemperud/Ringøen (NOR) – Friedli/Allemann (SUI) 2-1 (21-15, 17-21, 15-7)

TORNEO FEMMINILE

Tabellone 5°-8° posto: Radstake/de Groot (NED) – Vervloet/Thant (BEL) 2-1 (21-16, 14-21, 17-15)

Ēbere/Zakite (LAT) – Lafuenti/Coretti (ITA) 2-0 (21-13, 21-8)

Semifinali: Berger/Hohenauer L. (AUT) – Kudlik/Lesniewicz (POL) 2-0 (21-18, 21-13)

Knoblochova/Petrikova (CZE) – Tsishkova/Hrom (BLR) 2-0 (21-18, 21-13)

Finale 7°-8° posto: Vervloet/Thant (BEL) – Lafuenti/Coretti (ITA) 2-0 (21-19, 21-15)

Finale 5°-6° posto: Ēbere/Zakite (LAT) – Radstake/de Groot (NED) 2-0 (21-17, 21-17)

Finale 3°-4° posto: Kudlik/Lesniewicz (POL) – Tsishkova/Hrom (BLR) 2-1 (22-20, 10-21, 15-13)

Finale 1°-2° posto: Berger/Hohenauer L. (AUT) – Knoblochova/Petrikova (CZE) 2-0 (21-18, 21-11)