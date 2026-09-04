Beach volley, Europei U20: Italia avanti con tutte le coppie. Bruzzone-Nozza già agli ottavi, oggi cinque coppie azzurre nei sedicesimi

Bilancio tutto sommato positivo per l’Italia al termine della fase a gironi degli Europei Under 20 di beach volley a Battipaglia. Tutte e sei le coppie azzurre, tre maschili e tre femminili, proseguono il loro cammino. Bruzzone/Nozza sono le uniche a conquistare direttamente gli ottavi grazie al primo posto nella Pool A femminile, mentre Denina/Iurisci, Santomassimo/Bertoncello, Fabbri/Bernardini, Durand/Cottafava e Lafuenti/Coretti dovranno passare dai sedicesimi di finale di sabato.

Nel torneo maschile Denina/Iurisci hanno iniziato la giornata confermando quanto di buono mostrato all’esordio. Dopo il nettissimo 2-0 su Melo/Correia, gli azzurri hanno regolato anche i greci Anagnostakis/Mantzios per 21-11, 21-13. Nel pomeriggio è però arrivata la sconfitta nello scontro con Macionis/Sinkevicius, impostisi 21-19, 21-16: i lituani hanno così conquistato il primo posto della Pool A, mentre gli italiani hanno chiuso secondi. Due vittorie e una sconfitta anche per Santomassimo/Bertoncello nella Pool B. La coppia proveniente dalle qualificazioni è stata battuta in mattinata dagli estoni Kender/Parijõgi per 21-10, 21-15, ma ha reagito nel pomeriggio superando nettamente i turchi Polat Kemal Eser/Freddie J. per 21-9, 21-19. Gli estoni hanno completato il percorso netto battendo anche Due/Genet e hanno vinto il raggruppamento; gli azzurri si sono assicurati il passaggio al turno successivo.

La giornata più movimentata è stata quella di Fabbri/Bernardini. Dopo la sconfitta al tie-break di ieri contro Friedli/Allemann, gli italiani hanno rischiato contro Pavlusek/Havelka: perso 21-10 il primo set, hanno rimontato vincendo 21-19 il secondo e 16-14 il tie-break. Nel pomeriggio è arrivato il successo per 2-0 sugli spagnoli López de Miguel/Calvo, con il primo set interrotto sul 17-15 e la partita poi assegnata agli azzurri per l’infortunio della coppia iberica. Fabbri/Bernardini chiudono così la Pool C con due vittorie e una sconfitta e il secondo posto, guadagnandosi i sedicesimi. Tra gli altri gironi maschili spicca il percorso perfetto degli austriaci Sponer/Hohenauer nella Pool D, chiusa con tre vittorie senza concedere un set. Nella Pool E la situazione si è rivelata molto più equilibrata, mentre nella F Bungert/Wüst e Louis/M’Couela hanno iniziato con due successi a testa. I belgi Lievens/Van De Vijver hanno aperto con due vittorie nella Pool G, mentre nella H i norvegesi Kjemperud/Ringøen si sono portati sul 2-0 vincendo entrambe le loro partite al tie-break.

Nel tabellone femminile la giornata ha regalato all’Italia il primo accesso diretto agli ottavi. Bruzzone/Nozza arrivavano allo scontro con Honti-Majoros/Pádár dopo due successi senza perdere set. Le ungheresi hanno dominato il primo parziale 21-12, ma la risposta azzurra è stata eccellente: 21-16 e 15-11, terza vittoria consecutiva e primo posto nella Pool A. Bruzzone/Nozza possono quindi saltare i sedicesimi. Prosegue anche il torneo di Durand/Cottafava. Dopo l’1-1 della prima giornata, le azzurre hanno superato senza difficoltà Ferdin/Potočnik per 21-15, 21-10, chiudendo con due vittorie e una sconfitta la Pool B alle spalle delle polacche Kudlik/Lesniewicz, imbattute. Servirà invece il passaggio dai sedicesimi per continuare la corsa verso il titolo.

Successo fondamentale nella Pool D per Lafuenti/Coretti. Le italiane erano ancora a secco dopo le sconfitte contro Ēbere/Zakite e Hjeltnes/Skjold, ma nello scontro decisivo con Laaksonen/Juuri-Oja hanno imposto il proprio gioco vincendo 21-15, 21-9. Il terzo posto significa qualificazione e offre alle azzurre una nuova opportunità nella fase ad eliminazione diretta.

Negli altri raggruppamenti femminili hanno impressionato le austriache Berger/Hohenauer, prime nella Pool C con tre successi, le ceche Knoblochova/Petrikova, dominatrici della Pool E, e le olandesi Radstake/De Groot, imbattute nella F. Percorso netto anche per Vervloet/Thant nella Pool G e per le spagnole Ceballos/Ramos nella H, capaci di completare la prima fase senza perdere un set.

Sabato sarà dunque una mattinata cruciale per l’Italia. Nel torneo femminile, alle 8.30, Lafuenti/Coretti sfideranno Alexoglou/Paschalaki, seconde nella Pool C, mentre Durand/Cottafava affronteranno Staver/Osadet, terze nel girone vinto proprio da Bruzzone/Nozza. Gli altri sedicesimi saranno Tsishkova/Hrom-Yener/Simdim, Drviš/Biuk-Candela/Ozanne Pian, Maor/Gonzalez-Honti-Majoros/Pádár, Otte/Richter-Hanimägi/Ploomipuu, Abbühl/Stolz-Boiko/Kovalchuk e Hjeltnes/Skjold-Gurciute/Raudyte.

C’è già un incrocio particolarmente interessante in prospettiva: Bruzzone/Nozza affronteranno negli ottavi la vincente di Lafuenti/Coretti-Alexoglou/Paschalaki. Se Lafuenti/Coretti riuscissero a superare le greche, dunque, il tabellone proporrebbe immediatamente un derby tutto italiano per un posto nei quarti di finale. Cinque coppie italiane saranno invece impegnate nei sedicesimi considerando entrambi i tornei. Nel maschile Fabbri/Bernardini affronteranno Pongrácz/Goudie, mentre Santomassimo/Bertoncello se la vedranno con Anagnostakis/Mantzios e Denina/Iurisci con Due/Genet. Completano il programma maschile Bungert/Wüst-Skrypnychenko/Lunkan, Mammadov/Muhammad-Warych/Musiał, Bunton/Harsum-Andrejevs/Druska, Houston/McAllister-Goldshmid Fisher/Gozlan e Antov/Zgurov-López de Miguel/Calvo.