Beach volley, Europei U18: sfuma ai quarti il sogno medaglia di Bernardini/Viscuso, Lafuenti/Coretti cedono agli ottavi

Niente podi quest’anno per l’Italia giovanile di beach volleyai campionati Europei. Si ferma ai quarti di finale la corsa di Jack Bernardini e Federico Viscuso agli Europei Under 18 di beach volley di Izmir, mentre nel torneo femminile Micol Lafuenti e Margherita Coretti salutano il tabellone principale agli ottavi. La terza giornata della rassegna continentale ha dunque chiuso la strada verso le medaglie alle due coppie italiane, che domenica saranno comunque nuovamente in campo nelle sfide di classificazione.

Nel torneo maschile Bernardini/Viscuso arrivavano agli ottavi forti di un percorso immacolato nella fase a gironi: tre vittorie in altrettanti incontri e nessun set lasciato agli avversari. Gli azzurri hanno prolungato la loro serie positiva contro i greci Vogiatzoglou/Noikokyrakis, provenienti dai sedicesimi dopo il successo al tie-break sui turchi Freddie J./Polat Kemal Eser. L’ottavo di finale non ha riservato particolari problemi alla coppia italiana. Bernardini/Viscuso si sono imposti 2-0 (21-13, 21-18) in 32 minuti, conquistando così l’accesso tra le migliori otto formazioni del torneo. Netto il primo parziale, più combattuto il secondo, ma ancora una volta gli azzurri sono riusciti a chiudere senza concedere set: a quel punto il loro bilancio a Izmir era di quattro vittorie e otto parziali vinti su otto.

Il quarto di finale contro i francesi Bezu/Hypolyte si è invece trasformato in una battaglia di 50 minuti e ha segnato la fine delle speranze italiane di medaglia. Bernardini e Viscuso hanno conquistato ai vantaggi un lunghissimo primo set, 24-22, portando a nove la serie di parziali consecutivi vinti nel torneo. Ancora più serrato il secondo: questa volta sono stati i francesi a spuntarla 25-23, trascinando la sfida al tie-break. Nel set decisivo Bezu/Hypolyte hanno avuto la meglio 15-9, completando la rimonta e imponendosi 2-1. Bernardini/Viscuso escono così dal tabellone per le medaglie dopo quattro vittorie consecutive, ma il loro Europeo non è ancora terminato. Domenica alle 8.50 affronteranno i norvegesi L. Ringøen/Karlsen in una delle partite riservate alle coppie sconfitte nei quarti. Nell’altra sfida si affronteranno Gallardo/Agulló e Van Groenestein/Bezemer.

Nel torneo femminile la giornata di Lafuenti/Coretti era cominciata dai sedicesimi. Le italiane, seconde nella Pool D con due vittorie e una sconfitta, hanno affrontato le slovacche Mackovich/Graffingerova e sono riuscite a superare il primo ostacolo a eliminazione diretta in due set. Il primo parziale è stato il più delicato ed è terminato 22-20, mentre nel secondo Lafuenti e Coretti hanno dilagato fino al 21-10 che ha sancito il 2-0 dopo 33 minuti. Agli ottavi le azzurre hanno trovato le ungheresi Honti-Majoros/Pádár e sono partite nel migliore dei modi. Lafuenti/Coretti hanno dominato il primo set 21-14, avvicinandosi ai quarti di finale, ma da quel momento l’incontro ha cambiato direzione. Le ungheresi hanno pareggiato i conti imponendosi 21-17 nel secondo parziale e nel tie-break hanno preso nettamente il sopravvento, chiudendo 15-7 e conquistando la qualificazione.

Per Lafuenti/Coretti resta ora da definire il piazzamento conclusivo. Domenica alle 12.10 le italiane affronteranno le belghe Vervloet/Waegeneers in una delle sfide della classificazione dal 9° al 13° posto. Le altre partite previste vedranno Sebova/Mifkova contro Lukas/Rikand, Kyröläinen/Waldén contro Probst/Wiedmer e Aslan/Cuadrado contro Lesniewicz/Legień.

Il tabellone maschile ha intanto definito le quattro coppie che si giocheranno le medaglie. Gli austriaci Hohenauer/Poinstingl sono stati gli unici a chiudere il proprio quarto in due set, eliminando gli spagnoli Gallardo/Agulló 21-14, 21-13. Più complicato il cammino degli svizzeri Bigler/Walser, travolti 21-10 nel primo set dagli olandesi Van Groenestein/Bezemer prima di ribaltare la partita con il 21-17 e il 15-10. Grande equilibrio anche nell’altra metà del tabellone. Oltre alla rimonta di Bezu/Hypolyte su Bernardini/Viscuso, i tedeschi Bockfeld/Faber hanno avuto bisogno del tie-break per eliminare i norvegesi L. Ringøen/Karlsen: 21-17, 22-24, 15-11. Le semifinali di domenica saranno quindi Hohenauer/Poinstingl-Bigler/Walser alle 8.50 e Bezu/Hypolyte-Bockfeld/Faber alle 9.40.

Anche il torneo femminile ha perso diverse coppie che avevano brillato nella fase a gironi. Ai quarti Both/de Groot hanno superato nettamente le lituane Michalkeviciute/Michalkeviciute 2-0 (21-13, 21-12), mentre le tedesche Otte/Reformat hanno dovuto vincere ai vantaggi il primo set contro Krieva P./Zakite prima di chiudere 25-23, 21-16. Nella parte bassa del tabellone prova autoritaria delle ucraine Shkurat/Vapniar, che hanno lasciato appena 23 punti complessivi alle norvegesi Straumstøyl/Finholth, imponendosi 21-12, 21-11. A completare il quadro sono state proprio Honti-Majoros/Pádár: dopo avere eliminato Lafuenti/Coretti agli ottavi, le ungheresi hanno battuto anche Ponomareva/Vasilyeva 2-0 (21-14, 21-19).

Domenica mattina si assegneranno dunque i posti nelle finali: alle 10.30 Both/de Groot affronteranno Otte/Reformat, mentre alle 11.20 Shkurat/Vapniar sfideranno Honti-Majoros/Pádár. L’Italia non potrà più concorrere per il podio, ma Bernardini/Viscuso e Lafuenti/Coretti avranno ancora un ultimo impegno per chiudere nel miglior modo possibile la loro esperienza europea a Izmir.

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale: Novotny/Votava (CZE) – Kiss-Bertók/Szűts (HUN) 2-0 (21-18, 21-15)

Hansen/Due (DEN) – Talvia/Uusitalo (FIN) 2-1 (15-21, 21-17, 15-11)

Klimov/Aleksandrov (RUS) – Gliszczyński/Robak (POL) 2-1 (21-18, 15-21, 15-11)

Robinson/Oretoye (ENG) – Lukosevicius/Gumbelevicius (LTU) 2-0 (21-13, 21-19)

Vogiatzoglou/Noikokyrakis (GRE) – Freddie J./Polat Kemal Eser (TUR) 2-1 (21-19, 17-21, 15-12)

Bezu/Hypolyte (FRA) – Tjernqvist/Brus (SWE) 2-1 (21-16, 19-21, 15-10)

Merkulov/Shulhin (UKR) – Lozančić/Vidović (CRO) 2-0 (22-20, 21-19)

Meresaar/Jaani (EST) – Stere/Egor (ROU) 2-1 (15-21, 21-17, 15-10)

Ottavi di finale: Gallardo/Agulló (ESP) – Novotny/Votava (CZE) 2-1 (17-21, 21-13, 15-12)

Hohenauer/Poinstingl (AUT) – Hansen/Due (DEN) 2-0 (21-13, 21-14)

Bigler/Walser (SUI) – Klimov/Aleksandrov (RUS) 2-0 (21-8, 21-12)

Van Groenestein/Bezemer (NED) – Robinson/Oretoye (ENG) 2-0 (21-7, 21-18)

Bockfeld/Faber (GER) – Meresaar/Jaani (EST) 2-0 (21-15, 21-17)

L. Ringøen/Karlsen (NOR) – Merkulov/Shulhin (UKR) 2-0 (24-22, 21-16)

Bernardini/Viscuso (ITA) – Vogiatzoglou/Noikokyrakis (GRE) 2-0 (21-13, 21-18)

Bezu/Hypolyte (FRA) – Pastars E./Lasmanis (LAT) 2-0 (21-13, 21-15)

Quarti di finale: Hohenauer/Poinstingl (AUT) – Gallardo/Agulló (ESP) 2-0 (21-14, 21-13)

Bigler/Walser (SUI) – Van Groenestein/Bezemer (NED) 2-1 (10-21, 21-17, 15-10)

Bezu/Hypolyte (FRA) – Bernardini/Viscuso (ITA) 2-1 (22-24, 25-23, 15-9)

Bockfeld/Faber (GER) – L. Ringøen/Karlsen (NOR) 2-1 (21-17, 22-24, 15-11)

Semifinali: 20 settembre, ore 08.50 Hohenauer/Poinstingl (AUT) – Bigler/Walser (SUI)

20 settembre, ore 09.40 Bezu/Hypolyte (FRA) – Bockfeld/Faber (GER)

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: Kyröläinen/Waldén (FIN) – Charissaki/Fragkioudaki (GRE) 2-1 (21-14, 9-21, 15-13)

Lesniewicz/Legień (POL) – Bleyer/Ferstl-Schmid (AUT) 2-0 (21-11, 21-16)

Krieva P./Zakite (LAT) – Drviš/Biuk (CRO) 2-0 (21-10, 21-13)

Otte/Reformat (GER) – Bertelsen/Vestergaard (DEN) 2-0 (21-17, 21-15)

Lukas/Rikand (EST) – Hägglund/Mtabingwa Demilo (SWE) 2-1 (21-19, 19-21, 15-8)

Shkurat/Vapniar (UKR) – Delporte/Mir (FRA) 2-0 (21-13, 21-15)

Ponomareva/Vasilyeva (RUS) – Staver/Osadet (MLD) 2-1 (18-21, 21-14, 15-11)

Lafuenti/Coretti (ITA) – Mackovich/Graffingerova (SVK) 2-0 (22-20, 21-10)

Ottavi di finale: Michalkeviciute/Michalkeviciute (LTU) – Kyröläinen/Waldén (FIN) 2-1 (21-9, 18-21, 15-8)

Both/de Groot (NED) – Lesniewicz/Legień (POL) 2-0 (21-7, 21-15)

Krieva P./Zakite (LAT) – Vervloet/Waegeneers (BEL) 2-0 (21-19, 21-14)

Otte/Reformat (GER) – Sebova/Mifkova (CZE) 2-1 (21-19, 14-21, 15-12)

Straumstøyl/Finholth (NOR) – Lukas/Rikand (EST) 2-0 (21-9, 21-10)

Shkurat/Vapniar (UKR) – Probst/Wiedmer (SUI) 2-0 (22-20, 25-23)

Ponomareva/Vasilyeva (RUS) – Aslan/Cuadrado (ESP) 2-1 (18-21, 21-14, 15-11)

Honti-Majoros/Pádár (HUN) – Lafuenti/Coretti (ITA) 2-1 (14-21, 21-17, 15-7)

Quarti di finale: Both/de Groot (NED) – Michalkeviciute/Michalkeviciute (LTU) 2-0 (21-13, 21-12)

Otte/Reformat (GER) – Krieva P./Zakite (LAT) 2-0 (25-23, 21-16)

Shkurat/Vapniar (UKR) – Straumstøyl/Finholth (NOR) 2-0 (21-12, 21-11)

Honti-Majoros/Pádár (HUN) – Ponomareva/Vasilyeva (RUS) 2-0 (21-14, 21-19)

Semifinali: 20 settembre, ore 10.30 Both/de Groot (NED) – Otte/Reformat (GER)

20 settembre, ore 11.20 Shkurat/Vapniar (UKR) – Honti-Majoros/Pádár (HUN)