Beach volley, Europei U18: Hohenauer/Poinstingl e Both/de Groot sul trono, Italia senza medaglie a Izmir

Si chiude senza medaglie ma con diversi segnali positivi per l’Italia l’Europeo Under 18 di beach volley a Izmir. Nell’ultima giornata Jack Bernardini e Federico Viscuso perdono la prima sfida di classificazione contro i norvegesi Ringøen/Karlsen e poi sono costretti al ritiro prima della finale per il settimo posto, terminando così ottavi. Nel torneo femminile, invece, Micol Lafuenti e Margherita Coretti salutano la manifestazione con una bella rimonta sulle belghe Vervloet/Waegeneers. I titoli continentali finiscono all’Austria con Hohenauer/Poinstingl nel maschile e ai Paesi Bassi con Both/de Groot nel femminile.

Dopo la dolorosa eliminazione nei quarti di finale contro i francesi Bezu/Hypolyte, Bernardini/Viscuso tornano sulla sabbia per la fase di classificazione dal quinto all’ottavo posto. Di fronte ci sono i norvegesi L. Ringøen/Karlsen e il primo set è estremamente combattuto. Gli azzurri arrivano fino ai vantaggi, ma sono gli scandinavi a spuntarla 22-20. Nel secondo parziale Ringøen/Karlsen riescono a prendere un margine più consistente e chiudono 21-14, imponendosi 2-0 in 33 minuti.

La sconfitta indirizza Bernardini e Viscuso verso la finale per il settimo posto contro gli spagnoli Gallardo/Agulló, ma la partita non viene disputata: la coppia italiana si ritira prima dell’incontro. Il 21-0, 21-0 riportato nel tabellone rappresenta dunque esclusivamente l’esito amministrativo della sfida e non un risultato maturato sul campo. Gli spagnoli conquistano il settimo posto e Bernardini/Viscuso terminano ottavi.

Resta comunque un Europeo nel quale la coppia italiana ha saputo recitare un ruolo importante. Bernardini e Viscuso avevano dominato la Pool C con tre vittorie su tre senza perdere un set, per poi superare negli ottavi i greci Vogiatzoglou/Noikokyrakis 21-13, 21-18. Prima dei quarti avevano dunque messo insieme quattro successi consecutivi e nove set vinti di fila. A interrompere la corsa erano stati Bezu/Hypolyte al termine di una battaglia di 50 minuti: gli azzurri avevano vinto il primo set 24-22, sfiorato la qualificazione nel secondo perso 25-23 e ceduto 15-9 nel tie-break.

La giornata regala invece una vittoria a Micol Lafuenti e Margherita Coretti. Inserite nella fase di classificazione dal nono al tredicesimo posto dopo l’eliminazione dagli ottavi, le italiane superano le belghe Vervloet/Waegeneers 2-1 (13-21, 22-20, 15-13) al termine di una partita di 44 minuti.

L’inizio è tutto in salita per Lafuenti/Coretti, che cedono nettamente il primo parziale 21-13. La reazione arriva in un secondo set tiratissimo: le azzurre riescono ad annullare il vantaggio delle avversarie e prolungano la sfida imponendosi 22-20. Tutto si decide così al tie-break, dove l’equilibrio dura fino agli ultimi punti prima del 15-13 che completa la rimonta italiana.

Per Lafuenti/Coretti è il modo migliore per congedarsi da Izmir. Le azzurre avevano chiuso la Pool D con due successi e una sconfitta, quindi avevano superato Mackovich/Graffingerova 2-0 (22-20, 21-10) nel primo turno ad eliminazione diretta. Negli ottavi era arrivato il ko contro le ungheresi Honti-Majoros/Pádár, ma soltanto dopo tre set: 21-14 per le italiane, quindi 21-17 e 15-7 per le avversarie.

Nelle altre partite della classificazione femminile Sebova/Mifkova superano Lukas/Rikand 21-11, 21-14, mentre Probst/Wiedmer avanzano per il forfait di Kyröläinen/Waldén e Lesniewicz/Legień battono Aslan/Cuadrado 21-19, 23-21. Nella finale per il settimo posto Michalkeviciute/Michalkeviciute piegano Ponomareva/Vasilyeva 2-1 (17-21, 21-17, 15-5), mentre il quinto posto va a Straumstøyl/Finholth, vittoriose 2-1 (24-22, 19-21, 15-9) su Krieva P./Zakite.

La lotta per le medaglie maschili propone due semifinali risolte entrambe al tie-break. Hohenauer/Poinstingl devono rimontare contro gli svizzeri Bigler/Walser, che conquistano il primo set 24-22. Gli austriaci reagiscono con il 21-14 del secondo e poi prendono definitivamente il comando nel tie-break, dominato 15-8.

Battaglia anche tra Bezu/Hypolyte e Bockfeld/Faber. I francesi, che il giorno precedente avevano eliminato Bernardini/Viscuso, partono con un netto 21-11. La coppia tedesca risponde aggiudicandosi ai vantaggi il secondo parziale 22-20, ma Bezu/Hypolyte ritrovano lo spunto decisivo nel terzo e con il 15-11 conquistano la finale.

La medaglia di bronzo maschile va a Bockfeld/Faber. Bigler/Walser dominano il primo set 21-13, ma i tedeschi ribaltano completamente la partita: 21-17 nel secondo e 15-13 nel tie-break. Nella finale per il quinto posto, invece, Ringøen/Karlsen battono Van Groenestein/Bezemer 21-15, 21-17.

Il titolo continentale viene assegnato dalla sfida tra Hohenauer/Poinstingl e Bezu/Hypolyte. Il primo set è il più combattuto della finale e si prolunga fino al 27-25 che premia gli austriaci. I francesi restano in corsa anche nel secondo, ma ancora una volta Hohenauer/Poinstingl riescono a fare la differenza nelle battute conclusive e chiudono 21-19. L’Austria conquista così l’oro europeo Under 18, davanti alla Francia e alla Germania.

Grande equilibrio anche nelle semifinali femminili. Both/de Groot superano Otte/Reformat 2-1: le olandesi vincono 21-14 il primo set, le tedesche rispondono con lo stesso punteggio nel secondo, prima del 15-10 decisivo dei Paesi Bassi.

Nell’altra semifinale sono Shkurat/Vapniar a conquistare la finale. Le ucraine dominano 21-12 il primo set contro Honti-Majoros/Pádár, ma le ungheresi reagiscono imponendosi 21-19 nel secondo. Anche in questo caso serve il tie-break e Shkurat/Vapniar lo fanno proprio 15-12.

Nella finale per il bronzo Otte/Reformat riescono a riscattare la sconfitta della semifinale. Le tedesche battono Honti-Majoros/Pádár in due set, 21-17, 21-15, conquistando il terzo gradino del podio.

Il titolo femminile finisce invece nelle mani di Both/de Groot. Le olandesi non hanno bisogno del tie-break contro Shkurat/Vapniar: si aggiudicano un equilibrato primo set 21-19 e nel secondo riescono ad aumentare il margine fino al 21-14 che vale il titolo di campionesse d’Europa Under 18.

Il quadro delle medaglie è così completo. Nel torneo maschile oro agli austriaci Hohenauer/Poinstingl, argento ai francesi Bezu/Hypolyte e bronzo ai tedeschi Bockfeld/Faber. Nel femminile trionfano le olandesi Both/de Groot, davanti alle ucraine Shkurat/Vapniar e alle tedesche Otte/Reformat. L’Italia lascia Izmir con l’ottavo posto di Bernardini/Viscuso, ritiratisi prima dell’ultima partita, e con il successo conclusivo di Lafuenti/Coretti, capaci di chiudere il loro Europeo con una rimonta al tie-break.

TORNEO MASCHILE

Semifinali: Hohenauer/Poinstingl (AUT) – Bigler/Walser (SUI) 2-1 (22-24, 21-14, 15-8)

Bezu/Hypolyte (FRA) – Bockfeld/Faber (GER) 2-1 (21-11, 20-22, 15-11)

Classificazione 5°-8° posto: L. Ringøen/Karlsen (NOR) – Bernardini/Viscuso (ITA) 2-0 (22-20, 21-14)

Van Groenestein/Bezemer (NED) – Gallardo/Agulló (ESP) 2-1 (21-12, 19-21, 15-9)

Finale 7° posto: Gallardo/Agulló (ESP) – Bernardini/Viscuso (ITA) 2-0 (21-0, 21-0)

Finale 5° posto: L. Ringøen/Karlsen (NOR) – Van Groenestein/Bezemer (NED) 2-0 (21-15, 21-17)

Finale 3° posto: Bockfeld/Faber (GER) – Bigler/Walser (SUI) 2-1 (13-21, 21-17, 15-13)

Finale 1° posto: Hohenauer/Poinstingl (AUT) – Bezu/Hypolyte (FRA) 2-0 (27-25, 21-19)

TORNEO FEMMINILE

Semifinali: Both/de Groot (NED) – Otte/Reformat (GER) 2-1 (21-14, 14-21, 15-10)

Shkurat/Vapniar (UKR) – Honti-Majoros/Pádár (HUN) 2-1 (21-12, 19-21, 15-12)

Classificazione 9°-13° posto: Sebova/Mifkova (CZE) – Lukas/Rikand (EST) 2-0 (21-11, 21-14)

Probst/Wiedmer (SUI) – Kyröläinen/Waldén (FIN) per forfait

Lafuenti/Coretti (ITA) – Vervloet/Waegeneers (BEL) 2-1 (13-21, 22-20, 15-13)

Lesniewicz/Legień (POL) – Aslan/Cuadrado (ESP) 2-0 (21-19, 23-21)

Semifinali: Both/de Groot (NED) – Otte/Reformat (GER) 2-1 (21-14, 14-21, 15-10)

Shkurat/Vapniar (UKR) – Honti-Majoros/Pádár (HUN) 2-1 (21-12, 19-21, 15-12)

Finale 7° posto: Michalkeviciute/Michalkeviciute (LTU) – Ponomareva/Vasilyeva (RUS) 2-1 (17-21, 21-17, 15-5)

Finale 5° posto: Straumstøyl/Finholth (NOR) – Krieva P./Zakite (LAT) 2-1 (24-22, 19-21, 15-9)

Finale 3° posto: Otte/Reformat (GER) – Honti-Majoros/Pádár (HUN) 2-0 (21-17, 21-15)

Finale 1° posto: Both/de Groot (NED) – Shkurat/Vapniar (UKR) 2-0 (21-19, 21-14)