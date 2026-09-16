Beach volley, Europei U18: doppia sfida azzurra a Izmir, Bernardini/Viscuso e Lafuenti/Coretti a caccia di gloria

A Izmir si apre una nuova sfida continentale per il beach volley giovanile italiano. Da domani, giovedì 17 settembre, la città turca ospiterà gli Europei Under 18, con due coppie azzurre inserite nel tabellone principale: Jack Bernardini/Federico Viscuso nel torneo maschile e Micol Lafuenti/Margherita Coretti in quello femminile. La prima fase si svilupperà tra il 17 e il 18 settembre con otto pool da quattro coppie per ciascun tabellone, prima della fase a eliminazione diretta.

Nel torneo maschile Bernardini/Viscuso, testa di serie numero 3, sono stati inseriti nella Pool C. Il loro Europeo inizierà domani alle 12.00 contro i rumeni Stere/Egor, coppia proveniente dalle qualificazioni. Gli altri avversari del raggruppamento saranno i belgi De Bakker/Eennaes, anch’essi passati attraverso le qualificazioni, e i cechi Novotny/Votava. Dopo l’esordio, gli azzurri torneranno in campo il 18 settembre prima contro De Bakker/Eennaes e successivamente contro Novotny/Votava.

Percorso differente per Lafuenti/Coretti, numero 4 del seeding femminile, inserite nella Pool D. Per le italiane sarà una prima giornata particolarmente intensa, con due incontri già in programma. Alle 8.45 affronteranno A. Garcia/Naran (Andorra), mentre alle 15.30 troveranno le finlandesi Kyröläinen/Waldén. Il girone si completerà il 18 settembre contro le ceche Sebova/Mifkova. Nello stesso raggruppamento si aprirà il programma con la sfida tra Sebova/Mifkova e Kyröläinen/Waldén.

La giornata odierna è stata dedicata alle qualificazioni, nelle quali le prime due coppie di ciascuna pool hanno conquistato l’accesso al main draw. Nel torneo maschile la Pool A ha regalato grande equilibrio: Gallardo/Agulló hanno battuto Socalo/Golovatii 2-0, i moldavi hanno risposto superando Hansen/Due con lo stesso punteggio e i danesi hanno poi sconfitto 2-1 gli spagnoli. Nella Pool B Joao/Pinto, Kiss-Bertók/Szűts e İsmail S./Bilgili hanno chiuso tutte con due vittorie e una sconfitta, mentre Safronov/Taghiyev sono rimasti senza successi. Nella Pool C percorso netto per Klimov/Aleksandrov, capaci di vincere tutte e tre le partite senza perdere un set; Lozančić/Vidović hanno ottenuto due successi, entrambi al tie-break.

Anche le qualificazioni femminili hanno completato il quadro delle 32 coppie. Nella Pool A Tramte/Rozman hanno ottenuto due vittorie, superando Bertelsen/Vestergaard al tie-break e Aghayeva/Aliyeva in due set. Molto combattuta la Pool B, nella quale Djurov/Milic, Aslan/Cuadrado e Hägglund/Mtabingwa Demilo hanno chiuso con due successi a testa, mentre la coppia turca Ceylin Ö./Çömçömoğlu ha perso tutte e tre le sfide. Dominio invece nella Pool C per Ponomareva/Vasilyeva, tre vittorie e nessun set ceduto; alle loro spalle Staver/Osadet hanno ottenuto due successi.

Il torneo di Izmir propone complessivamente due tabelloni da 32 coppie, suddivisi in otto gironi. Nel maschile l’Italia proverà a proseguire una tradizione recente importante. Nel 2024 Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg conquistarono il titolo europeo, mentre un anno fa a Corigliano Rossano Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo salirono sul terzo gradino del podio. L’ultima edizione è stata vinta dai tedeschi Jonathan Bungert/Filo Wust, davanti agli ucraini Andrii Lunkan/Yehor Skrypnychenko e agli azzurri.

Anche il torneo femminile arriva da due edizioni nelle quali l’Italia ha saputo affacciarsi nelle zone alte della classifica. Nel 2024 Linda Moretti/Gaia Novello chiusero al quarto posto, in un Europeo vinto dalle austriache Lia Berger/Lilli Hohenauer davanti alle svizzere Linda Abbuhl/Livia Stolz e alle tedesche Mila Jancar/Anna-Chiara Reformat. Nel 2025 il titolo andò invece alle greche Eleni Alexoglou/Myrto Paschalaki, con Rika Dieckmann/Anna-Chiara Reformat seconde e Lente Thant/Simone Vervloet terze.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni Pool A

Gallardo/Agulló (ESP) – Socalo/Golovatii (MLD) 2-0 (23-21, 21-18)

Socalo/Golovatii (MLD) – Hansen/Due (DEN) 2-0 (21-19, 21-19)

Hansen/Due (DEN) – Gallardo/Agulló (ESP) 2-1 (25-23, 15-21, 15-10)

Pool B

Joao/Pinto (POR) – Safronov/Taghiyev (AZE) 2-0 (21-17, 21-18)

Kiss-Bertók/Szűts (HUN) – İsmail S./Bilgili (TUR) 2-0 (21-16, 21-13)

Joao/Pinto (POR) – Kiss-Bertók/Szűts (HUN) 2-0 (21-15, 21-15)

İsmail S./Bilgili (TUR) – Safronov/Taghiyev (AZE) 2-0 (21-10, 21-18)

Kiss-Bertók/Szűts (HUN) – Safronov/Taghiyev (AZE) 2-0 (21-10, 21-14)

İsmail S./Bilgili (TUR) – Joao/Pinto (POR) 2-1 (21-11, 12-21, 15-8)

Pool C

Štorman/Žohar (SLO) – Doynov/Popov (BUL) 2-0 (21-12, 21-10)

Klimov/Aleksandrov (RUS) – Lozančić/Vidović (CRO) 2-0 (21-13, 21-16)

Lozančić/Vidović (CRO) – Doynov/Popov (BUL) 2-1 (21-17, 20-22, 15-8)

Klimov/Aleksandrov (RUS) – Štorman/Žohar (SLO) 2-0 (21-6, 21-13)

Lozančić/Vidović (CRO) – Štorman/Žohar (SLO) 2-1 (19-21, 21-17, 15-9)

Klimov/Aleksandrov (RUS) – Doynov/Popov (BUL) 2-0 (21-8, 21-14)

Gironi. Pool A

17 settembre, ore 11.15 Freddie J./Polat Kemal Eser (TUR) – Socalo/Golovatii (MLD)

17 settembre, ore 11.15 Lukosevicius/Gumbelevicius (LTU) – Gallardo/Agulló (ESP)

18 settembre Freddie J./Polat Kemal Eser (TUR) – Gallardo/Agulló (ESP)

18 settembre Lukosevicius/Gumbelevicius (LTU) – Socalo/Golovatii (MLD)

18 settembre Freddie J./Polat Kemal Eser (TUR) – Lukosevicius/Gumbelevicius (LTU)

18 settembre Gallardo/Agulló (ESP) – Socalo/Golovatii (MLD)

Pool B

17 settembre, ore 11.15 Bockfeld/Faber (GER) – Joao/Pinto (POR)

17 settembre, ore 11.15 Robinson/Oretoye (ENG) – Vogiatzoglou/Noikokyrakis (GRE)

18 settembre Bockfeld/Faber (GER) – Vogiatzoglou/Noikokyrakis (GRE)

18 settembre Robinson/Oretoye (ENG) – Joao/Pinto (POR)

18 settembre Bockfeld/Faber (GER) – Robinson/Oretoye (ENG)

18 settembre Vogiatzoglou/Noikokyrakis (GRE) – Joao/Pinto (POR)

Pool C

17 settembre, ore 12.00 Bernardini/Viscuso (ITA) – Stere/Egor (ROU)

17 settembre, ore 12.00 Novotny/Votava (CZE) – De Bakker/Eennaes (BEL)

18 settembre Bernardini/Viscuso (ITA) – De Bakker/Eennaes (BEL)

18 settembre Novotny/Votava (CZE) – Stere/Egor (ROU)

18 settembre Bernardini/Viscuso (ITA) – Novotny/Votava (CZE)

18 settembre De Bakker/Eennaes (BEL) – Stere/Egor (ROU)

Pool D

17 settembre, ore 12.00 Meresaar/Jaani (EST) – Gillies/Hutson-Boyle (SCO)

17 settembre, ore 12.00 Van Groenestein/Bezemer (NED) – Kiss-Bertók/Szűts (HUN)

18 settembre Meresaar/Jaani (EST) – Kiss-Bertók/Szűts (HUN)

18 settembre Van Groenestein/Bezemer (NED) – Gillies/Hutson-Boyle (SCO)

18 settembre Meresaar/Jaani (EST) – Van Groenestein/Bezemer (NED)

18 settembre Kiss-Bertók/Szűts (HUN) – Gillies/Hutson-Boyle (SCO)

Pool E

17 settembre, ore 12.50 Merkulov/Shulhin (UKR) – Arnarsson/Sigurfinnsson (ISL)

17 settembre, ore 12.50 Bigler/Walser (SUI) – Hansen/Due (DEN)

18 settembre Merkulov/Shulhin (UKR) – Hansen/Due (DEN)

18 settembre Bigler/Walser (SUI) – Arnarsson/Sigurfinnsson (ISL)

18 settembre Merkulov/Shulhin (UKR) – Bigler/Walser (SUI)

18 settembre Hansen/Due (DEN) – Arnarsson/Sigurfinnsson (ISL)

Pool F

17 settembre, ore 12.50 Pastars/Lasmanis (LAT) – Ismail Hakkı K./Melih Görkem Mangırcı (TUR)

17 settembre, ore 12.50 Talvia/Uusitalo (FIN) – Lozančić/Vidović (CRO)

18 settembre Pastars/Lasmanis (LAT) – Lozančić/Vidović (CRO)

18 settembre Talvia/Uusitalo (FIN) – Ismail Hakkı K./Melih Görkem Mangırcı (TUR)

18 settembre Pastars/Lasmanis (LAT) – Talvia/Uusitalo (FIN)

18 settembre Lozančić/Vidović (CRO) – Ismail Hakkı K./Melih Görkem Mangırcı (TUR)

Pool G

17 settembre, ore 13.40 L. Ringøen/Karlsen (NOR) – Klimov/Aleksandrov (RUS)

17 settembre, ore 13.40 Tjernqvist/Brus (SWE) – Kalma/Hunady (SVK)

18 settembre L. Ringøen/Karlsen (NOR) – Kalma/Hunady (SVK)

18 settembre Tjernqvist/Brus (SWE) – Klimov/Aleksandrov (RUS)

18 settembre L. Ringøen/Karlsen (NOR) – Tjernqvist/Brus (SWE)

18 settembre Kalma/Hunady (SVK) – Klimov/Aleksandrov (RUS)

Pool H

17 settembre, ore 13.40 Gliszczyński/Robak (POL) – İsmail S./Bilgili (TUR)

17 settembre, ore 13.40 Hohenauer/Poinstingl (AUT) – Bezu/Hypolyte (FRA)

18 settembre Gliszczyński/Robak (POL) – Bezu/Hypolyte (FRA)

18 settembre Hohenauer/Poinstingl (AUT) – İsmail S./Bilgili (TUR)

18 settembre Gliszczyński/Robak (POL) – Hohenauer/Poinstingl (AUT)

18 settembre Bezu/Hypolyte (FRA) – İsmail S./Bilgili (TUR)

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni Pool A

Bertelsen/Vestergaard (DEN) – Aghayeva/Aliyeva (AZE) 2-0 (21-13, 21-10)

Tramte/Rozman (SLO) – Bertelsen/Vestergaard (DEN) 2-1 (18-21, 21-13, 16-14)

Tramte/Rozman (SLO) – Aghayeva/Aliyeva (AZE) 2-0 (21-11, 21-16)

Pool B

Djurov/Milic (SRB) – Hägglund/Mtabingwa Demilo (SWE) 2-1 (23-21, 15-21, 15-12)

Aslan/Cuadrado (ESP) – Ceylin Ö./Çömçömoğlu (TUR) 2-0 (21-17, 21-13)

Hägglund/Mtabingwa Demilo (SWE) – Aslan/Cuadrado (ESP) 2-1 (21-19, 13-21, 15-8)

Djurov/Milic (SRB) – Ceylin Ö./Çömçömoğlu (TUR) 2-0 (21-15, 21-17)

Aslan/Cuadrado (ESP) – Djurov/Milic (SRB) 2-0 (21-14, 21-8)

Hägglund/Mtabingwa Demilo (SWE) – Ceylin Ö./Çömçömoğlu (TUR) 2-0 (21-2, 21-14)

Pool C

Staver/Osadet (MLD) – Ivanova/G. Dimitrova (BUL) 2-0 (21-8, 21-4)

Ponomareva/Vasilyeva (RUS) – Clifford/Hutton (ENG) 2-0 (21-10, 21-18)

Clifford/Hutton (ENG) – Ivanova/G. Dimitrova (BUL) 2-1 (18-21, 21-14, 17-15)

Ponomareva/Vasilyeva (RUS) – Staver/Osadet (MLD) 2-0 (24-22, 21-9)

Staver/Osadet (MLD) – Clifford/Hutton (ENG) 2-0 (21-11, 21-17)

Ponomareva/Vasilyeva (RUS) – Ivanova/G. Dimitrova (BUL) 2-0 (21-10, 21-11)

Gironi. Pool A

17 settembre, ore 09.30 Yener/Kose (TUR) – Bertelsen/Vestergaard (DEN)

17 settembre, ore 09.30 Michalkeviciute/Michalkeviciute (LTU) – Lukas/Rikand (EST)

17 settembre, ore 16.20 Yener/Kose (TUR) – Lukas/Rikand (EST)

17 settembre, ore 16.20 Michalkeviciute/Michalkeviciute (LTU) – Bertelsen/Vestergaard (DEN)

18 settembre Yener/Kose (TUR) – Michalkeviciute/Michalkeviciute (LTU)

18 settembre Lukas/Rikand (EST) – Bertelsen/Vestergaard (DEN)

Pool B

17 settembre, ore 08.00 Otte/Reformat (GER) – Hägglund/Mtabingwa Demilo (SWE)

17 settembre, ore 08.00 Honti-Majoros/Pádár (HUN) – Tramte/Rozman (SLO)

17 settembre, ore 14.40 Otte/Reformat (GER) – Tramte/Rozman (SLO)

17 settembre, ore 14.40 Honti-Majoros/Pádár (HUN) – Hägglund/Mtabingwa Demilo (SWE)

18 settembre Otte/Reformat (GER) – Honti-Majoros/Pádár (HUN)

18 settembre Tramte/Rozman (SLO) – Hägglund/Mtabingwa Demilo (SWE)

Pool C

17 settembre, ore 08.00 Straumstøyl/Finholth (NOR) – Mackovich/Graffingerova (SVK)

17 settembre, ore 08.00 Charissaki/Fragkioudaki (GRE) – Rusu/Vasilescu (ROU)

17 settembre, ore 14.40 Charissaki/Fragkioudaki (GRE) – Mackovich/Graffingerova (SVK)

17 settembre, ore 14.40 Straumstøyl/Finholth (NOR) – Rusu/Vasilescu (ROU)

18 settembre Charissaki/Fragkioudaki (GRE) – Straumstøyl/Finholth (NOR)

18 settembre Mackovich/Graffingerova (SVK) – Rusu/Vasilescu (ROU)

Pool D

17 settembre, ore 08.45 Lafuenti/Coretti (ITA) – A. Garcia/Naran (AND)

17 settembre, ore 08.45 Sebova/Mifkova (CZE) – Kyröläinen/Waldén (FIN)

17 settembre, ore 15.30 Lafuenti/Coretti (ITA) – Kyröläinen/Waldén (FIN)

17 settembre, ore 15.30 Sebova/Mifkova (CZE) – A. Garcia/Naran (AND)

18 settembre Lafuenti/Coretti (ITA) – Sebova/Mifkova (CZE)

18 settembre Kyröläinen/Waldén (FIN) – A. Garcia/Naran (AND)

Pool E

17 settembre, ore 08.45 Vervloet/Waegeneers (BEL) – Ponomareva/Vasilyeva (RUS)

17 settembre, ore 08.45 Bleyer/Ferstl-Schmid (AUT) – Clifford/Hutton (ENG)

17 settembre, ore 15.30 Vervloet/Waegeneers (BEL) – Clifford/Hutton (ENG)

17 settembre, ore 15.30 Bleyer/Ferstl-Schmid (AUT) – Ponomareva/Vasilyeva (RUS)

18 settembre Vervloet/Waegeneers (BEL) – Bleyer/Ferstl-Schmid (AUT)

18 settembre Clifford/Hutton (ENG) – Ponomareva/Vasilyeva (RUS)

Pool F

17 settembre, ore 10.15 Probst/Wiedmer (SUI) – Alisa Solak/Gogus (TUR)

17 settembre, ore 10.15 Lesniewicz/Legień (POL) – Staver/Osadet (MLD)

17 settembre, ore 17.30 Probst/Wiedmer (SUI) – Staver/Osadet (MLD)

17 settembre, ore 18.20 Lesniewicz/Legień (POL) – Alisa Solak/Gogus (TUR)

18 settembre Probst/Wiedmer (SUI) – Lesniewicz/Legień (POL)

18 settembre Staver/Osadet (MLD) – Alisa Solak/Gogus (TUR)

Pool G

17 settembre, ore 09.30 Delporte/Mir (FRA) – Djurov/Milic (SRB)

17 settembre, ore 09.30 Krieva/Zakite (LAT) – Aslan/Cuadrado (ESP)

17 settembre, ore 16.20 Delporte/Mir (FRA) – Aslan/Cuadrado (ESP)

17 settembre, ore 16.20 Krieva/Zakite (LAT) – Djurov/Milic (SRB)

18 settembre Delporte/Mir (FRA) – Krieva/Zakite (LAT)

18 settembre Aslan/Cuadrado (ESP) – Djurov/Milic (SRB)

Pool H

17 settembre, ore 10.15 Both/De Groot (NED) – Gautadóttir/Emilsdóttir (ISL)

17 settembre, ore 10.15 Shkurat/Vapniar (UKR) – Drviš/Biuk (CRO)

17 settembre, ore 19.10 Both/De Groot (NED) – Drviš/Biuk (CRO)

17 settembre, ore 20.00 Shkurat/Vapniar (UKR) – Gautadóttir/Emilsdóttir (ISL)

18 settembre Both/De Groot (NED) – Shkurat/Vapniar (UKR)

18 settembre Drviš/Biuk (CRO) – Gautadóttir/Emilsdóttir (ISL)