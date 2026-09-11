Beach Soccer
Beach soccer, l’Italia travolge la Danimarca agli Europei con 6 gol di Giordani!
A Viareggio va in scena la terza ed ultima giornata del Girone A della Superfinal dell’Euro Beach Soccer League: l’Italia, dopo aver superato la Moldavia all’esordio e la Germania nel secondo impegno, batte anche la Danimarca, sconfitta per 7-2, e chiude la prima fase a punteggio pieno, conquistando il primo posto ed il diritto di affrontare la Svizzera in semifinale.
Nel primo tempo gli azzurri dominano ma faticano a sbloccare il punteggio: occorre attendere il 5′ per l’1-0 azzurro, firmato da Marco Giordani. L’Italia non riesce a legittimare la superiorità mostrata e, alla prima disattenzione, viene punita: al 7′ arriva il pareggio della Danimarca con Jensen.
Nella seconda frazione, però, l’Italia piazza subito l’uno-due che manda al tappeto la Danimarca: nell’arco del primo minuto di gioco lo stesso Giordani va in rete altre due volte e porta lo score sul 3-1. L’Italia amministra e poi al 12′ piazza il colpo del knock out, ancora con Giordani, che realizza il 4-1.
Nel terzo periodo il match scorre via abbastanza rapidamente, senza grosse occasioni per la Danimarca, mentre l’Italia dilata il gap, con un ispirato Giordani, che va in gol al 4′ ed al 7′ mettendo a referto 6 reti personali per il 6-1. I danesi accorciano al 10′ con Frandsen, ma al 12′ Genovali sigla il definitivo 7-2.