Beach soccer: l’Italia strapazza la Svizzera, approda in finale agli Europei, ma perde la sua stella

L’Italia ha travolto la Svizzera con un perentorio 9-4 nella semifinale degli Europei 2026 di beach soccer, rispettando il pronostico della vigilia sulla sabbia di Viareggio (in provincia di Lucca) e meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo, che si disputerà domenica 13 settembre (ore 18.00). Gli azzurri se la dovranno vedere contro la Spagna, che nell’altra sfida da dentro o fuori ha tramortito la Danimarca con un perentorio 8-3. In terra toscana andrà in scena la rivincita della finale dello scorso anno e di tre stagioni fa, quando furono sempre gli azzurri ad alzare al cielo il trofeo.

La nostra Nazionale ha raggiunto il match che mette in palio la medaglia d’oro per la terza volta di fila (nel 2024 perse ad Alghero contro il Portogallo) e inseguirà la quinta perla della propria storia (l’Inno di Mameli suonò anche nel 2005 e nel 2018, ancora contro le Furie Rosse nella seconda occasione). I ragazzi del CT Emiliano Del Duca sono passati in vantaggio a metà del primo tempo con il portiere Leandro Casapieri, sono stati agganciati da Ott e poi a un secondo dalla sirena si sono riportati in vantaggio con la stoccata dell’esterno Samuele Sassari.

I padroni di casa hanno preso il largo nella battute iniziali della seconda frazione, mettendo a segno ben quattro gol in due minuti: doppietta dell’attaccante Marco Giordani, firma del bomber Fabio Sciacca e stoccata del difensore Josep Jr Gentilin. Avanti per 6-1, l’Italia si è un po’ rilassata e si è fatta parzialmente rimontare: autorete di Giordani, gol di Hodel e Ott per il 6-4 a 5’43” dal termine del secondo tempo.

In avvio del terzo parziale ci hanno pensato Casapieri e il difensore Luca Bertacca a ristabilire le distanze (8-4) e a indirizzare definitivamente la contesa, ma a cinque minuti dal termine si è materializzato l’episodio che ha rovinato il pomeriggio: Giordani è stato espulso per somma di ammonizioni e non potrà giocare la finale. Danno enorme per la nostra Nazionale, visto che stiamo parlando di un attaccante di razza, ieri autore di sei gol contro la Danimarca e oggi protagonista di una doppietta. Pochi secondi più tardi la seconda rete personale di Josep per il definitivo 9-4.