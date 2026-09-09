Beach Soccer
Beach soccer, l’Italia liquida anche la Germania e stacca il pass per le semifinali degli Europei
Sotto una pioggia battente a Viareggio si disputa la seconda giornata del Girone A della Superfinal dell’Euro Beach Soccer League: l’Italia, dopo aver liquidato nettamente la Moldavia all’esordio, supera anche la Germania, sconfitta per 9-3 e resta a punteggio pieno in testa alla classifica, staccando il pass per le semifinali.
Nel primo tempo Italia subito in vantaggio al 2′ con Gentilin, ma già al 3′ Bertacca con una gran conclusione dalla distanza raddoppia. Al 5′ Andriani firma il tris azzurro, mentre all’8′ Gentilin sigla la doppietta personale e cala il poker dell’Italia.
In avvio della seconda frazione al 2′ la Germania accorcia, ma dopo pochi secondi Gentilin restituisce il +4 agli azzurri sul 5-1. I tedeschi vanno ancora in rete, ma al 6′ Sassari firma la rete del 6-2. L’Italia amministra nella seconda parte della frazione e difende l’ampio vantaggio.
Nel terzo parziale il finale è scoppiettante: all’8′ la Germania trova il 3-6, ma l’Italia reagisce subito e chiude il match: al 10′ Gentilin mette a segno la rete del poker personale, all’11’ Shalabi segna il gol dell’8-3, infine proprio al 12′ Fazzini mette a referto la rete del definitivo 9-3.