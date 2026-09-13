Beach soccer, l’Italia crolla nel finale agli Europei e non si conferma sul trono. La Spagna vince a Viareggio

L’Italia ha perso la finale degli Europei 2026 di beach soccer maschile, non riuscendo a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e inchinandosi al cospetto della Spagna con il punteggio di 5-2 sulla sabbia di Viareggio (in provincia di Lucca). Gli azzurri partivano con i favori del pronostico contro le Furie Rosse, che inseguivano la rivincita dell’atto conclusivo disputato lo scorso anno sempre nella località toscana, ma nella parte conclusiva della partita hanno subito un micidiale uno-due degli iberici e si sono dovuti accontentare della piazza d’onore.

La nostra Nazionale ha mancato l’appuntamento con la quinta perla continentale dopo le gioie del 2005, 2018, 2023, 2025 e la Spagna è tornata ad alzare al cielo il trofeo dopo addirittura vent’anni e aver perso quattro finali di fila (di cui tre contro l’Italia). Gli ospiti si sono portati in vantaggio dopo appena trenta secondi per merito di José Oliver, gli azzurri hanno cercato la pronta reazione e hanno agguantato il pareggio a due minuti dalla sirena con il difensore Josep Jr.

In avvio della seconda ripresa, Luca Bertacca ha segnato il gol del vantaggio, ma gli iberici hanno recuperato tre giri di lancette più tardi con Ramy. Si va all’ultimo intervallo sul 2-2, il punteggio non si schioda nei primi sei minuti, poi gli iberici hanno piazzato un micidiale uno-due, con le reti di Brian e Ramy nel giro di 46 secondi. La Spagna si invola sul 4-2, l’Italia non riesce a controbattere e nel finale Jose Oliver arrotonda il risultato.