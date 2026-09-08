Beach soccer, l’Italia apre gli Europei con una vittoria schiacciante: Moldavia travolta senza storia

L’Italia ha esordito con una schiacciante vittoria agli Europei 2026 di beach soccer, che si sono aperti nella giornata odierna sulla sabbia di Viareggio (in provincia di Lucca). Gli azzurri hanno travolto la Moldavia con il perentorio punteggio di 9-2, inscenando un autentico dominio di fronte al nutrito pubblico presente in terra toscana. La nostra Nazionale ha rispettato il pronostico della vigilia, iniziando nel miglior modo possibile la difesa del titolo conquistato lo scorso anno, sempre nella località che affaccia sul Mar Tirreno.

Gli azzurri sono passati in vantaggio un paio di minuti dopo il fischio d’inizio con la stoccata dell’esterno Ovidio Alla, poi negli ultimi quattro minuti della frazione d’apertura hanno messo in chiaro le cose con la firma dell’attaccante Alessandro Andriani e la doppietta del difensore Luca Bertacca. Stavila ha accorciato le distanze in chiusura del primo tempo (4-1), poi la ripresa si è aperta con il gol dell’esterno Samuele Sassari.

La superiorità dei padroni di casa è sembrata evidente, anche se Creciun ha provato a impensierire gli uomini di coach Emiliano Del Duca a metà frazione, prima della seconda rete personale di Alla e dell’autorete dello stesso Creciun. L’Italia si è issata sul 7-2 prima del terzo tempo, che è servito “solo” a ribadire la superiorità tricolore: gli esterni Tommaso Fazzini e Federico Reggio si prendono la scena con un gol a testa, chiudendo definitivamente i conti.

L’Italia si è issata in testa al gruppo A, davanti alla Germania, che nel pomeriggio ha battuto la Danimarca ai rigori dopo il 2-2 alla fine dei minuti regolamentari. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 9 settembre (ore 18.00) per affrontare proprio la Germania: una vittoria garantirebbe la qualificazione alle semifinali (passano il turno le prime due classificate), dove si incrocerebbero le formazioni provenienti dal quotato gruppo B in cui figurano Spagna, Portogallo, Bielorussia e Svizzera.