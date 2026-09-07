Beach soccer, i convocati dell’Italia per la fase finale degli Europei 2026 a Viareggio

L’Italia è pronta a difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno: a Viareggio da martedì 8 a domenica 13 settembre andrà in scena la Superfinal dell’Euro Beach Soccer League. Gli azzurri sono inseriti nel Girone A assieme a Danimarca, Germania e Moldavia.

Il cammino degli azzurri nella prima fase a gironi si aprirà martedì 8 contro la Moldavia, proseguirà mercoledì 9 contro la Germania, e si completerà venerdì 11 contro la Danimarca. Le prime due classificate avranno accesso alle semifinali di sabato 12. Le due vincitrici, infine, approderanno in finale.

Svelato l’elenco dei 14 convocati: i portieri saranno Leandro Casapieri e Gabriele Barbagallo, i difensori saranno Josep Jr, Luca Bertacca ed Amir Shalabi, mentre sugli esterni scelti Ovidio Alla, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Samuele Sassari e Federico Reggio, infine in attacco presenti Alessandro Andriani, Marco Giordani, Fabio Sciacca ed Emiliano Sannibale.

Il CT dell’Italia, Emiliano Del Duca, spiega al sito federale: “Nel girone affronteremo avversarie che sono molto sottovalutate nella considerazione generale, ma le conosciamo bene, sappiamo il loro grande valore. Il nostro primo obiettivo è passare il girone per poi giocarci a meglio le partite a eliminazione diretta“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Gabriele Barbagallo, Leandro Casapieri.

Difensori: Luca Bertacca, Josep Jr Gentilin, Amir Shalabi.

Esterni: Ovidio Alla, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Federico Reggio, Samuele Sassari.

Attaccanti: Alessandro Andriani, Marco Giordani, Emiliano Sannibale, Fabio Sciacca.