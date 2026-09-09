Beach soccer femminile, l’Italia spazza via la Polonia al debutto! Semifinale europea ad un passo

Si apre con una vittoria convincente il cammino dell’Italia nella fase finale dei Campionati Europei di beach soccer femminile 2026, in corso di svolgimento sulla sabbia di Viareggio. Le azzurre si sono imposte al debutto sulla Polonia con il punteggio di 9-4, facendo un passo avanti già quasi decisivo verso il passaggio del turno e l’accesso alle semifinali della rassegna continentale.

Il format della Superfinal di Viareggio prevede infatti una fase a gironi con due mini-raggruppamenti di tre squadre ciascuno, in cui le prime due classificate staccano il pass per le semifinali. L’Italia vola dunque in vetta al gruppo A a punteggio pieno e ipoteca la qualificazione, in attesa di giocarsi domani con la Spagna il probabile scontro diretto per il primo posto del girone (basterebbe invece una sconfitta con meno di cinque gol di scarto per avere la certezza aritmetica del passaggio del turno).

Le padrone di casa hanno avuto il merito di approcciare nel migliore dei modi la partita inaugurale del torneo, sbloccando subito la sfida con Massa dopo 57″ e chiudendo il primo periodo addirittura sul 4-0. Nel segmento centrale del match è arrivata la reazione polacca, che ha accorciato le distanze sul 5-2 per poi venire ricacciata indietro dai gol di Adami e Privitera in chiusura di secondo tempo. Gli ultimi dodici minuti sono diventati quasi ininfluenti (se non per il discorso della differenza reti), con le squadre che hanno segnato due reti per parte fissando lo score finale sul 9-4 in favore dell’Italia.